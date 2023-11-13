البعثة الرياضية للبادل بوزارة الداخلية تفوز ببطولة الشرطة العربية في قطر (صور)

شاركت وزارة الداخلية المصرية في بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل التى نظمها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة، بالتعاون مع الأمانة العامة للإتحاد الرياضى العربي للشرطة، وتحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثانى (وزير الداخلية القطري، قائد قوة الأمن الداخلى “لخويا”)، وذلك بالعاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وعُقدت فعاليات البطولة بمشاركة البعثات الرياضية وعدد 26 فريقًا يمثلون 15 دولة (قطر، السعودية، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، الإمارات، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان، الأردن، اليمن، فلسطين، السودان).

وجاءت مشاركة الداخلية من خلال بعثة رياضية، ضمت فريقين من اللاعبين المحترفين والمصنفين عربيًا.

وأسفرت فعاليات منافسات البطولة عن تأهل الفريقين المصريين للنهائى وفوزهما بالمركزين الأول والثاني.

واستقبل وفد من وزارة الداخلية الفائزين أثناء عودتهم للبلاد، حيث نقلوا لهم تهنئة وزير الداخلية وتمنيات لهم بدوام التفوق لتعلوا بجهودهم وإنجازاتهم راية البلاد دومًا في شتى المحافل الرياضية، ويأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على تكريم وتقدير جهود أبنائها.