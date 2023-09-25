البعثة الدبلوماسية السعودية في مصر تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر في القاهرة مساء أمس الأحد حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور الوزراء في الحكومة المصرية ومفتي مصر ووكيل الأزهر وممثل عن الكنيسة والسفراء المعتمدين لدى القاهرة إضافة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمفكرين والفنانين والإعلاميين.

وفي بداية الحفل ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة نقل من خلالها تحيات وتقدير المملكة قيادة وحكومة وشعبا للحضور، وتناول من خلالها رؤية المملكة الطموحة التي أثبت من خلالها أبناء الوطن أننا “نحلم ونحقق” و”نقول لنفعل”، حيث تتسابق جميع قطاعات المملكة في تحقيق منجزات غير مسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، يشهد عليها جميع المراقبين والمحللين والمتابعين الدوليين.

وأضاف أن جهود التحول والتطور التي تقودها المملكة العربية السعودية لا تقتصر على مصالحها فحسب بل تمتد لتسهم بشكل مباشر في التنمية العالمية المستدامة.

وتحدث سفير خادم الحرمين الشريفين باعتزاز عن العلاقات الوثيقة والأواصر التاريخية الممتدة بين المملكة ومصر وما تشهده من نمو مطرد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس عبد الفتاح السيسي لترتقي هذه العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي الجدير بالبلدين في خدمة المصالح المشتركة، وأمتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، قال مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية: إننا نستذكر في هذا اليوم ما أولته المملكة من اهتمام بالغ وتكريس للجهود في خدمة قضايا أمتنا العربية، حيث كانت سباقة في وضع حجر الأساس مع الدول العربية الشقيقة المؤسسة لبيت العرب جامعة الدول العربية منذ إنشائها عام 1945م، وظلت حريصة كل الحرص على التعاون والتكاتف وتوحيد الصف في مواجهة كل الظروف والتحديات التي مرت بها منظومة جامعة الدول العربية.

وأكد السفير أن تاريخ الجامعة العربية يوثق دور المملكة كشريك نجاح في تقدم مسيرتها في مختلف المجالات، وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم أواصر التعاون بين الدول الاشقاء وتحقيق نهضه شامله لدولنا وشعوبنا في جميع المجالات، وستظل المملكة تعمل يدا بيد مع الأشقاء العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية لرفع كلمة العرب عالياً وخدمة قضايانا المشروعة العادلة.