«البعبع» يجمع محمد حمود مع أمير كرارة

يشارك الفنان محمد محمود في بطولة الفيلم السينمائي الجديد “البعبع” الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة الفترة القادمة وتقوم بالبطولة النسائية النجمة ياسمين صبري.

الفيلم يضم كوكبة من الفنانين أيضا منهم باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، عباس أبو الحسن وتأليف ايهاب بليبل وإخراج حسين منباوي.

فيلم “البعبع” يشارك فى بطولته أمام أمير كرارة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي .

الفيلم ينتمي لطابع اجتماعي كوميدي كأول عمل من هذه النوعية يقدمه أمير كرارة في مسيرته الفنية والسينمائية تحديدا، بعد تقديمه أفلام تنتمي لطابع الأكشن والإثارة والتشويق السنين الماضية منها كازبلانكا وهروب اضطراري وحرب كرموز وغيرها.