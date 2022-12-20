البطولة النسائية في دراما رمضان.. مساحة أكبر ومنافسة قوية والجمهور الرابح

يشهد الماراثون الرمضاني المقبل تواجد الكثير من النجمات اللاتي يقدمن بطولة نسائية في شهر رمضان بمسلسلات مختلفة ، منهن النجمة يسرا بمسلسل ” حمد الله على السلامة” والنجمة نيلي كريم التي تشارك بمسلسل ” عملة نادرة”.

كذلك النجمة دينا الشربيني تشارك في الموسم بمسلسل ” كامل العدد” وبجانبها النجم شريف سلامة ، والنجمة ريهام حجاج بمسلسل ” جميلة” تأليف أيمن سلامة واخراج سامح عبد العزيز



أيضا تعود النجمة ياسمين عبد العزيز بمسلسل ضرب نار ، ويشاركها البطولة النجم أحمد العوضي والعمل ينتمي للدراما الصعيدية لأول مرة في مسيرتهما الفنية ، النجمة منى زكي كذلك تتواجد بمسلسل ” تحت الوصاية”.

أحمد سعد الدين : الدراما التليفزيونية البطولة النسائية فيها ضعيفة مقارنة ببطولات النجوم



أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن السينما والدراما بطولاتها غالبا تكون للنجوم ، مع وجود استثناءات قليلة في السينما مثل نبيلة عبيد وفاتن حمامة وغيرهن في فترة زمنية معينة .



كذلك الدراما التليفزيونية البطولة النسائية فيها ضعيفة مقارنة ببطولات النجوم ، فليس معنى تواجد أكثر من نجمة كبطلة أن هناك منافسة قوية ، حيث لاتوجد نجمة مؤثرة مثل يسرا ونيلي كريم وياسمين عبد العزيز من حيث الكاريزما وقوة الأعمال الدرامية التي تقدم منهن وفق” سعد الدين ” .



ولفت إلى أيضا أن منة شلبي حينما تتواجد يمكن ضمها لهؤلاء النجمات المؤثرات بجانب منى زكي ، لكن النسبة لتواجد النجمات مقارنة ببطولات النجوم أو البطولة الجماعية من حيث التأثير والمنافسة ليست قوية بالشكل الكافي .

نهال عنبر : قوة الكتابة والإخراج هامة للغاية للعمل الفني الدرامي



أعربت الفنانة نهال عنبر أن كل دور في العمل الفني يحتاج لممثل جيد ، ويمكن أن يتسبب مشهدا لفنان معين في العمل برغم أنه ليس بطلا في فشل العمل الفني كله .



وتابعت قائلة إن البطولة تكون لنجمة معينة لكن بجانبها ممثلين ومخرج ومؤلف كل العناصر يجب أن تكون مكتملة حتى يتحقق النجاح للمسلسل ، لافتة الى أن باقة الفنانين مع البطلة أو البطل يجب أن تكون مميزة بصورة كبيرة .

وأضافت أن قوة الكتابة والإخراج هامة للغاية للعمل الفني الدرامي ، مشيرة إلى أن مسلسل باسم نيلي كريم أو يسرا وغيرهن شيئا مميزا لكن درجة منافستهن للنجوم تعتمد على قوة مسلسلات النجمات بنفس درجة تميز أعمال النجوم في موسم رمضان .



ونوهت عنبر إلى أنه دائما تكون البطولة الرجالية تفوق عدد البطولات النسائية ، لأنه يتم الكتابة بشكل أكبر للنجوم أكثر من الفنانات لكوننا مجتمع ذكوري نوعا ما .

مها متبولي : يسرا ونيلي كريم ومنى زكي نجمات مهمات في الدراما التليفزيونية



وترى الناقدة مها متبولي أن هؤلاء النجمات لو لم يكن لهم تأثيرا قويا في موسم رمضان مثل النجوم ، لن يسعى لهم المنتجين لتقديم مسلسلات بأسمائهن .



وأكدت أن يسرا ونيلي كريم ومنة شلبي ومنى زكي نجمات مهمات في الدراما التليفزيونية ، باستثناء ياسمين صبري وريهام حجاج لايمكن مقارنتهما بنيلي ويسرا ومنى زكي ومنة شلبي وياسمين عبد العزيز .



واستطردت قائلة إن دينا الشربيني برغم أنها تأتي بعد نيلي ويسرا ومنى زكي ، لكنها فنانة موهوبة ونجمة لها نجاحات وأعمال ناجحة .

مصطفى كيلاني : عدد البطولات النسائية هذا الموسم أكبر مقارنة بالمواسم الماضية



وقال الناقد الفني مصطفى كيلاني إن المسلسلات التليفزيونية ظهرت فيها البطولات النسائية منذ فترة التسعينات للراحلة فاتن حمامة وسميرة أحمد ويسرا وغادة عبد الرازق التي قدمت بعض المسلسلات الناجحة لكن لم تستطع المحافظة على نجاحها ، بعد توقع الكثيرين أنها ستكون المنافس الأول للنجمة يسرا ثم ظهرت نيلي كريم وياسمين عبد العزيز وغيرهن .



لكن الفارق بين الموسم الرمضاني القادم والسنوات الماضية ، ان عدد البطولات النسائية أكبر مقارنة بالمواسم الماضية وذلك يرجع لخروج مسلسلات هامة كثيرة للنجوم مثل مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز ، وكذلك غيرها من المسلسلات الهامة التي تم إلغاؤها لكونها تحتاج لوقت أطول في كتابتها وتنفيذها وفق” كيلاني” .



وأوضح أيضا أن معظم النجمات موجودين هذا الموسم مثل يسرا ونيلي وياسمين عبد العزيز ومنى زكي وغيرهن عن أي موسم سابق كان يتواجد بعضا منهن فقط أما هذا الموسم معظمهم سيكون متواجدا في شهر رمضان القادم.

وأكد أنه حينما تغيب يسرا او نيلي كريم عن موسم رمضان نقول إن يسرا ونيلي غائبتان فهذا هو موسمهما الأساسي والأهم في العام .