رياضة

البطولة العربية.. شاهد أهداف مباراة الترجي والهلال 3-2

متابعات:تغلب فريق الترجى التونسى على نظيره الهلال السعودى بنتيجة 3 – 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من البطولة العربية.
31 يوليو، 2017 31 يوليو، 2017

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متابعات:

تغلب فريق الترجى التونسى على نظيره الهلال السعودى بنتيجة 3 – 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من البطولة العربية.

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