رياضة

البطولة العربية.. شاهد أهداف مباراة الترجي والهلال 3-2

متابعات:تغلب فريق الترجى التونسى على نظيره الهلال السعودى بنتيجة 3 – 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من البطولة العربية.