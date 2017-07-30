البطولة العربية.. شاهد أهداف مباراة الترجي والهلال 3-2

رياضة البطولة العربية.. شاهد أهداف مباراة الترجي والهلال 3-2متابعات:تغلب فريق الترجى التونسى على نظيره الهلال السعودى بنتيجة 3 – 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من البطولة العربية. 31 يوليو، 2017 31 يوليو، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر متابعات:تغلب فريق الترجى التونسى على نظيره الهلال السعودى بنتيجة 3 – 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من البطولة العربية.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر