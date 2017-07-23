البطولة العربية.. الفتح يخطف نقطة ثمينة من الزمالك

علي المصري:خطف الفتح المغربي تعادلا مثيرا في الوقت القاتل مع نظيره الزمالك بهدفين لكل منهما، مساء الأحد، باستاد الأسكندرية في ختام لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة العربية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.تقدم الإيفواري لامين دياكيتي للفتح في الدقيق

علي المصري:

خطف الفتح المغربي تعادلا مثيرا في الوقت القاتل مع نظيره الزمالك بهدفين لكل منهما، مساء الأحد، باستاد الأسكندرية في ختام لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة العربية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

تقدم الإيفواري لامين دياكيتي للفتح في الدقيقة 8، وتعادل الزمالك بضربة جزاء سجلها باسم مرسي في الدقيقة 43، وتقدم الفريق المصري في الدقيقة 65 عن طريق شيكابالا قبل أن يسجل دياكيتي مجددا ً ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 89.

وفي المباراة الأخرى، ضمن المجموعة ذاتها، والتي أقيمت على نفس الملعب، تعادل النصر السعودي مع نظيره العهد اللبناني بهدف لكل منهما، تقدم النصر بهدف سجله يحيى الشهري، في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل إبراهيم ديوب للعهد في الدقيقة 49.