البطولة العربية.. الزمالك يودع بفوز معنوي على النصر السعودي (فيديو)

علي المصري:حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، فوزا معنويا علي النصر السعودي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، باستاد الإسكندرية، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الثانية، بالبطولة العربية لكرة القدم، التي تستمر حتي الخامس من أغسطس المقبل.أحرز حازم

علي المصري:

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، فوزا معنويا علي النصر السعودي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، باستاد الإسكندرية، في الجولة الثالثة والأخيرة، للمجموعة الثانية، بالبطولة العربية لكرة القدم، التي تستمر حتي الخامس من أغسطس المقبل.

أحرز حازم إمام، الهدف الأول لفريقه، في مرمى النصر السعودي، في الدقيقة الأولى، من تسديدة صاروخية، ويعد هدف إمام، هو الأسرع في البطولة العربية، خصوصًا وأنه جاء في الدقيقة الأولى من انطلاقة المباراة.

وتعادل ليوناردو رودريجيز بيريرا للنصر، في الدقيقة 11، من تسديدة لا تصد ولا ترد، قبل أن يتصدى أحمد الشناوي حارس الزمالك، لركلة جزاء من اللاعب ذاته، في الدقيقة 28، قبل أن تعود الكرة مجددا لبيريرا، الذي سددها أعلى العارضة.

وأرسل أسامة إبراهيم، كرة عرضية من ضربة حرة غير مباشرة من الناحية اليمنى، ‏ليضع محمود حمدي “الونش” الزمالك في المقدمة من جديد، بضربة رأسية قوية من وسط دفاع النصر، فشل الحارس متعب شراحيلي في التعامل معها، لتعلن عن الهدف الثاني للزمالك.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 61، منع القائم الأيمن لأحمد الشناوي، النصر من إدراك التعادل، بعدما انفرد بيريرا بمرمى الزمالك، ووضع الكرة “لوب”، لحظة خروج الشناوي من مرماه، لكن كرته اصطدمت بالقائم، قبل أن يخرجها شوقي السعيد، لضربة ركنية، ومرت الدقائق دون جديد، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وفي المباراة الأخري، التي سبقت هذه المباراة، ضمن المجموعة ذاتها، تعادل فريق الفتح الرباطي المغربي، مع نظيره العهد اللبناني، بهدف لكل منهما، تقدم للفتح اللاعب سعد أيت الخرصة، في الدقيقة 45، وتعادل محمد حيدر، من ركلة جزاء، في الدقيقة 54 للعهد.

بتلك النتائج، رفع الفتح، رصيده إلى 5 نقاط، ليخطف صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن العهد، ويكمل عقد المربع الذهبي للبطولة العربية، بجوار الأهلي، والفيصلي الأردني والترجي الرياضي التونسي، فيما رفع الزمالك رصيده للنقطة الرابعة، وتجمد رصيد النصر عند نقطة واحدة.