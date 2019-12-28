البطولة العربية.. الإسماعيلي يضع قدمًا في نصف النهائي على حساب الاتحاد

استطاع نادي الإسماعيلي وضع قدمًا في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب الاتحاد السكندري، بعد التفوق عليه بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد الاسكندرية. الإسماعيلي سيلتقي الاتحاد في مباراة العودة يوم…

استطاع نادي الإسماعيلي وضع قدمًا في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب الاتحاد السكندري، بعد التفوق عليه بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد الاسكندرية.

الإسماعيلي سيلتقي الاتحاد في مباراة العودة يوم 24 يناير المقبل

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 34 من زمن وأحداث المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ستاد الإسماعيلية يوم الجمعة الموافق 24 يناير المقبل.

وشهدت المباراة أجواء رائعة بين الفريقين على غرار ما حدث بين مجلسي الإدارة قبل اللقاء.

وحرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي على تجهيز لافتة للترحيب بفريق الإسماعيلي واللاعبين و استقبالهم بالورود، خلال مران الفريق الأخير.

بدوره، أثني الإسماعيلي والمسؤولين على حسن الاستقبال والضيافة من قبل جماهير الاتحاد ومسؤولو النادي، على أن يتم المعاملة بالمثل خلال مباراة العودة التى تجمع الفريقين فى يناير المقبل باستاد الإسماعيلية.