البطولات النسائية تنافس بقوة في موسم دراما 2024 وجودة العمل معيار

يخوض عدد كبير من النجمات البطولة النسائية في موسم دراما رمضان القادم 2024 ، ويشهد منافسة ساخنة بين تلك البطولات ونجوم الدراما من الشباب والكبار في الشهر الكريم ، فتعود النجمة غادة عبد الرازق للموسم الدرامي في رمضان بمسلسل ” صيد العقارب ” اخراج أحمد حسن .

كما تقدم النجمة نيلي كريم بطولة مسلسل ” فراولة” ويضم 15 حلقة فقط ، ويتميز بطابع اجتماعي كوميدي ، كذلك تخوض النجمة ريهام حجاج الموسم بمسلسل ” صدفة” اخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة .

وتقدم النجمة مي عمر بطولة مسلسل ” نعمة الأفاكاتو ” اخراج محمد سامي ويضم 15 حلقة فقط أيضا ، ويشهد الموسم تواجد النجمة روجينا ببطولة مسلسل ” سر الهي ” اخراج رؤوف عبد العزيز ، وكذلك النجمة وفاء عامر بمسلسل ” أولاد الحاج متولي ” .

نادر عدلي :البطولة في الدراما التليفزيونية مازالت للنجوم بدرجة أكبر

أوضح الناقد الفني نادر عدل أن 90 في المئة من هؤلاء الفنانات لايكونون عنصرا أساسيا في مسلسلاتهم ، والبطولة مازالت ذكورية باستثناء أسامي محدودة مثل نيلي كريم ويسرا وغادة عبد الرازق .

وشدد في حديثه ل” المال” على أن غادة عبد الرازق تعمل بانتاجها وريهام حجاج فرضت نفسها الأعوام الماضية في التلفزيون من خلال انتاجها الشخصي وأرقام التوزيع الخاصة بها ليست كبيرة ، وكذلك مي عمر فرضت نفسها كبطلة من خلال زوجها المخرج محمد سامي ، وحينما قدمت مسلسلا حظي ببعض الجماهيرية عرض خارج الموسم الرمضاني وهو مسلسل ” لؤلؤ”.

أردف قائلا أن البطولة في الدراما التليفزيونية مازالت للنجوم بدرجة أكبر ، برغم وجود عدد من الممثلاث وذلك يرجع لاقبال الأسر المصرية على قضايا المرأة الاجتماعية ، لكنهن لايمكن انتظار مسلسلاتهن مثل النجوم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأمير كرارة في موسم رمضان فهؤلاء هم نجوم الشباك في الدراما المصرية والسينما أيضا .

أحمد النجار : الجمهور اعتاد أن تكون المسلسلات التليفزيونية ذكورية بصورة كبيرة

ويرى الناقد أحمد النجار أن وجود هذا الكم من البطولات النسائية في الموسم الرمضاني القادم 2024 دليلا على أن هناك نجمات كثيرات يمكنهن تحمل مسؤولية بطولة مسلسل تليفزيوني وتسويقها بأسمائهن .

أضاف أن المنافسة مع نجوم الدراما مثل أحمد السقا وأمير كرارة ويحى الفخراني وغيرهم في الموسم القادم ستكون ظالمة للنجمات تماما ، لاسيما أنه يكون متاحا للنجوم تقديم موضوعات وأفكار لاتتاح للنجمات مثل الأكشن والمخابرات وغيرها ، وتقتصر موضوعات مسلسلات النجمات على الطابع والتيمة الدرامية الاجتماعية فقط .

ولفت الى أن الجمهور اعتاد أن تكون المسلسلات التليفزيونية ذكورية بصورة كبيرة ، لذلك تأخذ الميزة الأكبر من الاهتمام والمشاهدة ، باستثناء بعض الحالات في النجمات التي استطعن تحقيق مشاهدة كبيرة مثل غادة عبد الرازق بمسلسلها ” زهرة وأزواجها الخمسة” و” بطلوع الروح ” للنجمة منة شلبي رمضان 2022 ، لأنه ضم الهام شاهين والمخرجة كاملة أبو ذكري وموضوع المسلسل كان جريئا بتناول تنظيم داعش الارهابي ، فكانت موضوعات تلك المسلسلات جذابة للمشاهدين برغم أن البطولة نسائية .

لكن بصورة عامة الدراما والمسرح والسينما ذكورية في الأساس منذ سنوات ، وهي محسومة للنجوم وليس النجمات ، بالاضافة أنه على مستوى القنوات التليفزيونية يتم اعطاء مساحة أكبر بكثير للنجوم ومسلسلاتهم بدرجة تفوق مسلسلات النجمات في الموسم الرمضاني ، حيث أن القنوات تتعامل حسب الوكالات الاعلانية والأخيرة لن تجازف بوضع مسلسل لنجمة في موعد مهم باستثناء أمينة خليل لكن لن تجازف قناة معينة بوضع مسلسل نجمة في موعد الذروة والأكثر مشاهدة في شهر رمضان أبدا ، سنجد أمير كرارة ورامز جلال ومحمد رمضان ويحى الفخراني وغيرهم من نجوم الدراما الكبار وفٌق” النجار ” .

سمير الجمل :زمن النجم السوبر ستار انتهى وأصبحت المنافسة حاليا بجودة العمل الدرامي

وعلق السيناريست سمير الجمل فقال : أن زمن المنافسة بالنجومية وأكثر شهرة قد انتهى ، وأصبحت المنافسة حاليا بجودة العمل الدرامي والنص فقط ، وطالما معظم النصوص الدرامية مقتبسة من الخارج وليس فيها أفكار ابداعية مهما كان اسم النجم أو النجمة لن تنجح هذه الأعمال الفنية أبدا ، والنجوم الذين حققوا نجاحا السنين الأخيرة في الدراما يرجع ذلك لمستوى النصوص التي قدموها للمشاهدين .

استطرد أن الممثل الذي يحترم النص يحترمه الجمهور مثلما فعلت بمسلسل ” تحت الوصاية” رغم أنه ضم 15 حلقة فقط ومثلما فعلت حنان مطاوع بمسلسل ” صوت وصورة” مؤخرا ، لكن حينما استسهلت في مسلسل” وعود سخية” رمضان 2023 لم تنجح .

أكد الجمل أن زمن النجم السوبر ستار انتهى ، فمثلا يسرا رغم أنها ممثلة كبيرة لكن مسلسلها هذا العام لم ينجح ، لأن العبرة بالمحتوى الدرامي الذي يقدمه النجم للجمهور وليس بالبطولة المطلقة سواء النائية أو الذكورية .

وهناك نجوما وممثلين يقدمون مسلسلات لأجل أن تظهر صورتهم بشكل جميل وأنيق على الشاشة مثل ريهام حجاج وغادة عبد الرازق التي ترى أنها نجمة استثنائية ، وذلك ليس صحيحا فلم تحقق أي نجاح منذ سنوات بمسلسلاتها وفق” الجمل” ، فالنص القوي مع وجود أسماء متوسطة فنيا ستحقق النجاح الكبير ، وهناك من يدفع أموالا ليظهر على أفيش أمام الجمهور وآخرين لايملكون سوى موهبتهم فقط .