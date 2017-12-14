البطوطي: 2018 سنة خير وعودة السياحة الروسية قبل فبراير

خاص قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة، إن هناك مؤشرات بعودة السياحة الروسية إلى مصر قبل شهر فبراير المقبل، متوقعا أن تكون 2018 "سنة خير" وأضاف "البطوطي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء يوم الخميس، أنه بالف

خاص

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة، إن هناك مؤشرات بعودة السياحة الروسية إلى مصر قبل شهر فبراير المقبل، متوقعا أن تكون 2018 “سنة خير”





وأضاف “البطوطي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” مساء يوم الخميس، أنه بالفعل بشائر تأتي ولكن لا نعتبرها كالسياحة الروسية معتادة، حيث كانت التقديرات من قبل 2.8 مليون سائح





واستدرك “من شهر ونصف بدأت بشائر وصول سياح روس لمصر تأتي من بين مجموعات بلاروسيا وأوكرانيا بسبب قرب المسافة 4 ساعات وانخفاض سعر العملة ووجود اللغة





وتوقع مستشار وزير السياحة، إن الطيران العارض “شارتر” سيكون على تفاهمات المهندس شريف فتحي، وزير الطيران المدني، مع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف اليوم الجمعة.





وكان وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أعلن يوم الخميس، أن توقيع بروتوكول استئناف الرحلات الجوية إلى مصر سيجري اليوم الجمعة في موسكو، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال يوم الاثنين الماضي بالقاهرة خلال اجتماع مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده مستعدة لاستئناف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة.



وأوقفت روسيا الرحلات الجوية مع مصر في نوفمبر 2015 بعد حادثة تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء ومقتل 217 سائحا روسيا وسبعة من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

