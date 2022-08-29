«البطل» للتطوير تطلق «روك جولد» كأول مول متخصص للذهب بالتجمع

أطلقت شركة «البطل للتطوير العقارى» أول مول متخصص لبيع الذهب «Rock Gold» بأحدث المفاهيم والمواصفات العالمية، وذلك بمنطقة التجمع «القاهرة الجديدة»، ويتيح المول تجربة تجمع أكبر تجار بيع الذهب والمجوهرات فى مكان واحد.

قال المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن «البطل» حرصت على تقديم منتَج يمثل إضافة؛ كونه الأول من نوعه لجمع كبار التجار العاملين بالذهب والمجوهرات تحت سقف واحد.

وتابع: يتميز «روك جولد» بموقع إستراتيجى فى منطقة المربع الذهبى بالقاهرة الجديدة، على بُعد دقائق من الجامعة الأمريكية والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن «روك جولد» يمتد على مساحة 11 ألف متر مربع، بمساحة بنائية 40 ألف متر مربع، كذلك 3000 متر خدمات من كافيهات ومطاعم وساحات جلوس ولاند سكيب، كما يضم ساحات انتظار سيارات تستوعب أكثر من 250 سيارة و200 سيارة تحت الأرض، وما يصل إلى 60 سيارة فى منطقة وقوف السيارات الخارجية.

وحرصت «البطل» على تقديم أحدث أنظمة ومعايير الأمن بالمول، مثل تلك المستخدَمة بالبنوك والمحدَّدة من البنك المركزى المصرى لفرض الأمان التام، وتم تصميم «Rock Gold» ليضم أكثر من 200 محل.

وأضاف دوس أن «البطل للتطوير» بدأت رحلتها فى عام 1978 وتطورت سريعًا لتصبح واحدة من أبرز شركات التطوير العقارى والمطور الرئيسى والأكبر لمنطقة شيراتون بمصر الجديدة، وعلى مدار سنوات من التوسع والتميز تمكنت من تقديم أجيال جديدة من المهندسين والمقاولين أسهموا فى تقديم مشروعات بأفكار تمثل قيمة مضافة.

وعملت «البطل للتطوير العقارى» على وضع مفهوم جديد بمجال الهندسة المعمارية مزج خبراتها فى السوقين المصرية والكندية ليجمع بين الأصالة والحداثة، وفقًا لدوس.

كما يتمتع”Rock Gold” بخدمات مميزة؛ منها أنظمة التكيفيات المركزية، ومصاعد وسلالم متحركة، بالإضافة إلى منظومة للحماية من المخاطر؛ منها الحريق، وكذلك مولِّدات كهرباء.

جدير بالذكر أن «البطل للتطوير العقارى» نفّذت بالفعل سلسلة من المشروعات المميزة فى السوق؛ والتى حملت اسم «روك» بشرق وغرب القاهرة مثل روك إيدن، وروك ڤيل، وروك ڤيرا، والتى تحتفل الشركة بتسليمها خلال العام الحالي، بالإضافة لإطلاق ثلاثة مشروعات أخرى هي: روك يارد بشيراتون، وروك كابيتال 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والآن «روك جولد».

ونشرت «المال» فى السابق خبرًا يتضمن تخطيط «البطل» لبدء العمل فى 3 مشروعات جديدة بمناطق «شيراتون والعاصمة الإدارية والتجمع الخامس»، بإجمالى استثمارات 7 مليارات جنيه، وفقًا للمهندس عماد دوس.

وأشار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقارى إلى أن الشركة تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق، والمساهمة فى خطة التنمية العمرانية، إضافة إلى الاستثمارات الحالية التى تبلغ 13 مليار جنيه.

وأكد دوس أن المشروعات الثلاثة التى تعتزم «البطل» طرحها، خلال الفترة المقبلة، سيتم العمل فيها قريبًا، مضيفًا أنه على رأس هذه المشروعات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع روك كابيتال 1، مبنى إدارى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وحول المشروع الثانى الذى أعلنت عنه شركة البطل، «روك يارد»، قال دوس: إن المشروع يقع فى موقع متميز بمنطقة شيراتون بالقرب من المولات التجارية والنوادى والخدمات المتكاملة، وسيتم تصميمه على الطراز الإنجليزي، بحجم استثمارات يُقدر بنحو 2 مليار جنيه.