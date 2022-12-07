«البطل للتطوير» تستهدف افتتاح مول روك لبيع الذهب ديسمبر 2023

تنوى شركة البطل للتطوير العقاري افتتاح مول روك للذهب ديسمبر المقبل، كما تشارك كأول مطور عقاري فى معرض “نبيو II” الدولي للذهب والمجوهرات، الذى يُعقد فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وتطرح “البطل للتطوير العقاري”، خلال معرض “نبيو II” محالّ مميزة بمشروع “Rock Gold” بأسعار وتسهيلات مميزة للعملاء، وذلك قبل ارتفاع الأسعار المتوقع حدوثه بداية يناير 2023.

وتستهدف “البطل” افتتاح أول مول متخصص لبيع الذهب ديسمبر 2023.

خدمات خاصة للنساء

ويوفر مول “Rock Gold” كل الخدمات للزوار من مختلف الأعمار، وخاصة النساء بما يضمن قضاء يوم مميز فى التسوق، فلا يضم فقط محالّ الذهب، ولكن يضم كافيهات ومطاعم متنوعة وخدمات “رعاية نهارية للأطفال” لإتاحة فرصة للأمهات للتسوق دون متاعب، كما يتم تقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك يتوافر محالّ لبيع الحلويات والإكسسوارات وفساتين المناسبات من أرقى العلامات الشهيرة، وأيضًا محالّ لبيع الزهور والعطور والنظارات، بالإضافة إلى عيادات وصالونات تجميل، وناد رياضي للسيدات.

وتوفر “البطل” خدمات مميزة للعملاء من خلال “Rock Gold”، والذي يجمع كبار تجار بيع الذهب والموجوهرات فى مصر فى مكان واحد، بما يتيح تجربة تسوق مميزة للعميل.

تنوع المساحات

وقال المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “البطل للتطوير العقارى”، إن الشركة تتواجد بمعرض “نبيو II” لعرض تجربتها بمول “Rock Gold”، كذلك التواصل مع قاعدة العملاء المستهدفين من كبار التجار والمصنّعين للذهب فى مصر.

وأوضح أن البطل أطلقت مول “Rock Gold” فى إطار حرصها على التميز وتقديم مشروعات مبتكرة تحقق قيمة مضافة للعملاء، وهو ما تمكنت الشركة من تقديمه على مدار سنوات عملها فى السوق والتى بدأت منذ عام 1978.

وأضاف أن “البطل للتطوير العقارى” راعت في مول “Rock Gold” تنوع المساحات؛ لتلبية مختلف الاحتياجات، حيث تبدأ مساحات المحالّ من 27 إلى 107 أمتار.

ويقام “Rock Gold” على مساحة 11 ألف متر مربع أرض بمساحة بنائية 40 ألف متر مربع، كذلك 3000 متر خدمات وساحات جلوس ولاند سكيب، كما يضم ساحات انتظار سيارات تستوعب أكثر من 200 سيارة، ويبلغ إجمالي عدد المحالّ بالمول 200 محل.

سابقة الأعمال

ونفذت شركة “البطل للتطوير العقارى” سلسلة من المشروعات المميزة بالسوق المصرية، والتى حملت اسم “روك” في شرق وغرب القاهرة مثل روك إيدن، وروك ڤيل، وروك ڤيرا، والتى تحتفل الشركة بتسليمها، خلال العام الحالي، بالإضافة لإطلاق ثلاثة مشروعات أخرى هى: روك يارد بشيراتون، وروك كابيتال 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة.