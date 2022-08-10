«البطل» للتطوير العقارى تطلق 3 مشروعات جديدة باستثمارات 7 مليارات جنيه

◗❙دوس: نحرص على العلاقة التعاقدية مع العملاء

تخطط شركة البطل للتطوير العقارى لبدء العمل فى 3 مشروعات جديدة فى مناطق «شيراتون والعاصمة الإدارية والتجمع الخامس»، بإجمالى استثمارات 7 مليارات جنيه.

قال المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقاري، إن شركته تمكنت من تسليم المشروعات الثلاثة التى كانت تعمل عليها خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن ما تم يعد شهادة ثقة جديدة وحافز كبير لتقديم الأفضل دائمًا للعملاء.

وأضاف «دوس» فى تصريحات لـ«المال»، إن العملاء يأتون على رأس الأولويات لأى شركة تطوير عقارى تهدف لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، لتحقيق الرفاهية والراحة التامة لهم، وإتاحة تجربة مختلفة للسكن والأنشطة التجارية والإدارية والترفيهية.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق، والمساهمة فى خطة التنمية العمرانية، إضافة إلى الاستثمارات الحالية التى تبلغ 13 مليار جنيه.

وأوضح أن الاستثمارات منها 3 مليارات للعام الحالى 2022، علاوة على أنها تمتلك محفظة من الأراضى والمشروعات المتنوعة بين السكنية والتجارية والإدارية بأكثر المناطق الحيوية.

وأكد «دوس» أن المشروعات الثلاثة التى تعتزم البطل طرحها خلال الفترة المقبلة سيتم العمل فيها قريبًا، مضيفًا أن على رأس هذه المشروعات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع روك كابيتال 1، مبنى إدارى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وجاءت التصميمات لتواكب أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا، ما جعله مصدر جذب للعديد من المستثمرين ورواد الأعمال داخل وخارج مصر، كما يعد أكبر مبنى إدارى فى الحى الحكومى بالعاصمة.

وتابع أن التصميم لمبنى روك كابيتال يرجع إلى المصممة هازل وانج وهى واحدة من أشهر المصممين العالميين فى دبى والمدير التنفيذى لشركة Wswaوالتى صممت أشهر المعالم الإدارية والتجارية فى العالم، ومنها بالم جميرا وأبراج الإمارات فى دبي.

وأشار إلى أن عمليات التسليم ستبدأ العام 2023، بعد أن تمكنت الشركة من إنهاء 45 % من الإنشاءات، متوقعًا أن تصل المبيعات الإجمالية لـ3.75 مليار جنيه.

وحول المشروع الثانى الذى أعلنت عنه شركة البطل، «روك يارد»، قال دوس: إن المشروع يقع فى موقع متميز فى منطقة شيراتون بالقرب من المولات التجارية والنوادى والخدمات المتكاملة، وسيتم تصميمه على الطراز الإنجليزى بمساحة 21.500 م2.

وأضاف أن عدد الوحدات السكنية بالمشروع يبلغ 611 وحدة، على أن يتم التسليم فى العام 2025، بحجم استثمارات يقدر بنحو 2 مليار جنيه، متوقعًا أن تصل المبيعات الإجمالية إلى 2.5 مليار جنيه.

واختتم «دوس» حديثه لـ«المال»، مؤكدًا أن المشروع الثالث الذى أعلنت عنه شركة البطل «روك جولد» سيتم إطلاقه قريبًا كأول مول متخصص لسوق الذهب بالتجمع الخامس، بحجم استثمار قدر بـ2 مليار جنيه، متوقعًا أن تصل قيمة المبيعات لـ2.5 مليار جنيه.

واستطرد أن «البطل» حرصت منذ البداية على ترسيخ علاقة تعاقدية مميزة مع العملاء نتيجة المصداقية وجودة المنتج وتقديم خدمات ما بعد البيع، خاصة أنها تمتلك أكبر حصة سوقية بمنطقة شيراتون هليوبوليس.

يشار إلى أنها تملك عدة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية متميزة، إذ قامت بإطلاق مشروعاتها فى العديد من الوجهات المميزة فى مصر بما فى ذلك منطقة شيراتون والعبور والسادس من أكتوبر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتجاوز حجم استثمارات الشركة 13 مليار جنيه فى السوق المصرية، كما تمتد محفظة الأراضى الخاصة بشركة البطل للتطوير العقارى إلى 5 ملايين متر مربع، وتشمل مشروعاتها كلًا: روك ڤيل، روك ڤيرا، روك أيدن، روك كابيتال، روك يارد ومول روك جولد، إضافة إلى أخرى تجارية فى كندا.