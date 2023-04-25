«البطل كان مخلصًا لواجبه حتى النفس الأخير».. روسيا تعزي مصر في الدبلوماسي محمد الغراوي

أعربت سفارة روسيا بالقاهرة، عن خالص التعازي لوزارة الخارجية والحكومة والشعب المصري، في استشهاد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

وقالت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، إن محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم شهيد الواجب، وأصبح ضحية بريئة، بسبب الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتحاربة السودانية.

وأضافت السفارة الروسية أن البطل كان مُخلِصا لواجبه المسئول حتى النفس الأخير، وبذل قصارى الجهود من أجل المساعدة النشطة في إجلاء المواطنين المصريين من منطقة الصراع.



وأكدت احترامها وتقديرها لتفاني الزملاء الدبلوماسيين المصريين، الذين يواصلون القيام بمهامهم على الرغم من كل الصعوبات والمخاطر المميتة.

واختتمت بيانها قائلة: “نشعر بحزن عميق مع عائلة الشهيد البطل.. رحم الله شهيد الواجب”.

كانت وزارة الخارجية وأعضاؤها قد نعت أمس ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، والذي استشهد أمس الاثنين خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وقالت الخارجية المصرية إنها تحتسب فقيدها الغالي شهيدًا عند الله عز وجل، ورمزًا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.