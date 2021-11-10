«البطل جروب» و «QNB الأهلي» يوقعان بروتوكول تمويل عقاري مشترك ( صور)

وقعت شركة البطل جروب للتطوير العقاري بروتوكول تعاون مع QNB الاهلي، لتعلن بدء العمل بالمبادرتين الخاصتين بالتمويل العقاري 3 % و 8 %.

ووقع البروتوكول المهندس عماد دوس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ ” البطل جروب “، و محمد بدير – الرئيس التنفيذي لQNB الاهلي، في حضور مسؤولي وأعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل عن كل من البنك وشركة البطل جروب.

يأتي ذلك في اطــار الدور الفعال الذي تقدمه البطل جروب في تيسير وتقديم خدمات متميزة لعملائها وحياة أفضل للمواطنين، ووفقاً لتوجيهات الدولة ومبادرات البنك المركزي المصري وتماشيا مع استراتيجية الدولة في دعم التمويل العقاري بأسعار عائد مخفضة والتي ينتج عنها توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع

وقد اشاد المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البطل جروب، بأهمية تلك المبادرات بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وبشكل خاص لقطاع العقارات

ورأي أن العقارات حيث انه من اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة

طبيعة التعاون

وأكد دوس على ضرورة تكثيف الجهود والعمل من اجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا الحرص دائما على مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وخاصة توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كافة شرائح المجتمع.

وأشار الى ان العميل سيقوم بسداد مقدم 20 % وسيحصل على تمويل عقاري يصل الي 30 سنة.

واوضح عماد، ان الوحدات التي تم توقيع بروتوكول التعاون للمبادرة عددها 600 وحدة وتقع بكمبوند ” روك إيدن ” بالسادس من أكتوبر وكمبوند ” روك فيرا ” بالتجمع الخامس ، مساحات بوحدات مختلفة وهى وحدات جاهزة كاملة التشطيب وفقا لشروط التمويل العقاري .

بدير: البروتوكول يأتي استكمالا لدور البنك في المساهمة في تطوير القطاع العقاري

و صرح الاستاذ محمد بدير؛ الرئيس التنفيذي ل QNBالأهلي ” ان توفير التمويل الطويل الاجل وبأسعار عائد مدعم يعد إضافة لسوق التمويل العقاري كونه أحد اهم الآليات لتحريك السوق المصري وانعاشه اقتصاديا.

وأضاف “يأتي توقيعQNB الأهلي بروتوكول تعاون مع شركة من أكبر الشركات العاملة بالسوق العقاري تماشيا مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم السوق العقاري بشكل خاص، وتنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري للمساهمة في تطوير هذا القطاع بشكل عام.

بالإضافة الي تنشيط وزيادة محفظة التمويل العقاري بالبنك وتلبية احتياجات العملاء من الطرفين من خلال الجهود المشتركة للبنك والشركة، وقد تم تصميم أفضل العروض التمويلية لتلبية هذه الاحتياجات.”