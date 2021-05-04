«البطل جروب للإسكان» تطلق «روك كابيتال 1» في العاصمة الإدارية باستثمارات ملياري جنيه

أعلنت البطل جروب للإسكان والتعمير إطلاق مشروع “روك كابيتال 1” أولى مشروعاتها الإدارية في السوق المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه. وقد جاء الإعلان بحضور المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبطل جروب للإسكان والتعمير، ويوسف سمير، مدير المبيعات التجارية للبطل جروب.

يتميز “روك كابيتال 1” بموقع إستراتيجي في الحي المالي يتمتع بإطلالة مباشرة على القصر الرئاسي والحدائق الرئاسية، وعلى مقربة من مقارّ الوزارات والبنك المركزي.

يتكون المبنى من طابقين تحت الأرض مجهزين كموقف للسيارات على مساحة تبلغ 22000 متر مربع لاستيعاب احتياجات مستخدمي “روك كابيتال 1” وطابق أرضي و7 أدوار علوية متكررة.

وتبلغ المساحة البنائية الإجمالية للمشروع حوالي 100 ألف متر مربع موزعة على المساحات الإدارية والخدمات والمرافق، إلى جانب 4000 متر مربع من الشرفات والمساحات الخضراء، ومن المخطط تسليم المشروع بنهاية عام 2023.

قال المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذى والعضور المنتدب للبطل جروب للإسكان والتعمير، إن “مشروع “روك كابيتال 1” يأتي بفضل خبرات متراكمة على مدار 40 عامًا منذ 1978 في مصر وكندا.

وتابع دوس: “بدأنا التخطيط لمشروع “روك كابيتال 1″ برؤية طموحة تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، تهدف لتقديم منتج عقاري قادر على المنافسة على المستوى العالمي”.

طبيعة المشروع

وأوضح دوس: “من هنا جاء اختيارنا لشركائنا التنفيذيين ليكونوا من أنجح وأهم المتخصصين إقليميًّا وعالميًّا، فقد تم التعاون مع المهندسة المعمارية العالمية هايزل وونغ من المكتب المعماري الشهير WSW Architects لتصميم المبنى،

بالإضافة إلى Cracknell لتصميم اللاند سكيب، والمكتب الاستشاري Ted Jacob Engineering Group في أعمال التخطيط والتصميم الإنشائي، ومكتب ECG في دور الاستشاري العام”.

وأضاف دوس: مثلت العاصمة الإدارية الجديدة الوجهة المثالية لنا لإقامة أول مشروعاتنا الإدارية؛ لأنها مستقبل التجارة والأعمال والاستثمار العقاري في مصر توفر المناخ الاستثماري المثالي.

وقال يوسف سمير، مدير المبيعات التجارية للبطل جروب: تم تصميم روك كابيتال 1 ليكون مشروعًا معتمدًا على الألواح الشمسة كمصدر للطاقة النظيفة واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة ونُظم للحماية من الحرائق والتأمين ضد الزلازل.

وأضاف سمير: لقد تم تزويد المبنى بمجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، بداية من توفير غرف اجتماعات في كل طابق، واستراحة في كل الأدوار، ومركز خدمات ATM وغرفة أرشفة ملفات ومساحات تخزين ومساحات عمل مشتركة وقاعات لتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى.

وفي ختام حديثه، كشف المهندس عماد دوس عن استعدادات البطل جروب لبدء تسليم المراحل الأولى في ثلاثة مشروعات هي “روك إيدين” و”روك فيل” و”روك فيرا” في السادس من أكتوبر والعبور والتجمع الخامس قبيل نهاية العام الحالي 2021.