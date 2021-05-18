البطل جروب تكشف موعد الحجز في الطرح الأول لمشروع «روك كابيتال 1»

كشفت البطل جروب للإسكان والتعمير عن طرح المرحلة الأولى من “روك كابيتال 1” للحجز وذلك خلال مشاركتها بمعرض “The Investor Expo” يومي الجمعة والسبت الموافقين ٢١ و٢٢ مايو بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس عماد دوس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبطل جروب: “منذ بداية تصورنا لمشروع “روك كابيتال 1” ونحن نهدف إلي إضافة قيمة جديدة من الابتكار والتجديد لقطاع العقارات الإدارية في مصر

وأضاف، الفلسفة التصميمية التي اعتمدنا عليها فى بناء مشروع هي تمكين العميل من الحصول على كافة احتياجاته والوصول إلى اعلى مستويات الرفاهية والأداء الوظيفي في بيئة عمل توفر الظروف المثلى له، وذلك من خلال إتباع الأساليب الحديثة بالتصميم وتوفير جميع سبل الراحة من أرصفة منحدرة ومصاعد وممرات واسعة صممت ايضا لتناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع دوس: مشروع “روك كابيتال1” الإداري سيقدم بعدًا جديدًا للمشروعات الإدارية المتكاملة، وسيمثل قيمة مضافة للسوق العقارية المصرية، مما يعكس حجم التطور الكبير الذي يشهده قطاع العقارات بمصر الآن، كما أنه يساهم بشكل كبير فى دعم خطه الدولة للتنمية المستدامة 2030 والترويج للعقار المصري، ويساند جهود الدولة فى تصدير العقار وزيادة الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 100 ألف متر مربع موزعة على المساحات الإدارية والخدمات والمرافق، فضلًا عن 4000 متر مربع من الشرفات والمساحات الخضراء، ومن المخطط أن يتم البدء فى تسليم المشروع بنهاية عام 2023.”

جدير بالذكر “The Investor Expo” هو اول معرض عقاري يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع ان يستقبل المعرض عددًا من الزوار والمستثمرين من ١٨ دولة مختلفة.

طبيعة المشروع

وكشف المهندس عماد دوس عن تقديم البطل جروب لمجموعة من العروض المتميزة لزوار المعرض خلال فترة إقامته، بالإضافة إلى تيسرات كبيرة بالسداد تصل لأكثر من 8 سنوات.

يتميز “روك كابيتال 1” بموقع استراتيجي في الحي المالي يتمتع بإطلالة مباشرة على القصر الرئاسي والحدائق الرئاسية، وعلى مقربة من مقار الوزارات والبنك المركزي، بالإضافة لأهم المعالم الثقافية مثل دار الأوبرا ومدينة المعرفة، وعلى مسافة بسيطة من مطار العاصمة ومقار السفارات الأجنبية.

كما أن المشروع يوفر لمستخدميه مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، حيث يشمل المبنى عيادة طبية وصالون للتجميل وصالة للألعاب الرياضية وقاعتين للأجتماعات بكل دور، واستراحة بالدور الثاني والثالث والسادس من المبنى، ومركز خدمات ATM وغرفة أرشفة ملفات ومساحات تخزين ومساحات عمل مشتركة وقاعات لتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى.