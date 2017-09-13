البطالة في بريطانيا تنخفض لأدنى مستوى منذ 42 عامًا

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنانخفض مستوى البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1975، وفقاً لبيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الأربعاء، ونقلها موقع "بيزنس انسايدر".وانخفضت نسبة البطالة إلى 4.3% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ4.9% في الربع السابق له.ويقيس معدل الب

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

انخفض مستوى البطالة في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1975، وفقاً لبيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الأربعاء، ونقلها موقع “بيزنس انسايدر”.

وانخفضت نسبة البطالة إلى 4.3% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ4.9% في الربع السابق له.

ويقيس معدل البطالة قوة العمل لمن تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 64 عاماً.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات، أن سوق العمل حالياً يستوعب 32.1 مليون شخص، ما يعني توظيف 181 ألف شخص خلال فترة الربع الثاني من 2017.

وقال مات هوغيز، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصارات الوطني، إن الأرقام تعكس استمرار قوة سوق العمل.