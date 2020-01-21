البطاقات الائتمانية ببنك القاهرة تتخطى 100 ألف خلال 2019

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن محفظة البنك من البطاقات الائتمانية تخطّت حاجز الــ100 ألف بطاقة خلال عام 2019.

وأضاف فايد أن البطاقات الائتمانية كانت واحدة من أهم المنتجات التي عمل عليها لتقديم أفضل خدمات مصرفية تنافسية للأفراد، إلى جانب نمو المحفظة الائتمانية (الأرصدة المدينة) لتصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بعام 2017.

بنك القاهرة يحصد جائزة من “ماستر كارد”

بنك القاهرة يحصد جائزة من “ماستر كارد العالمية”

وحصد “بنك القاهرة”، اليوم، جائزة “أسرع نمو للبطاقات الائتمانية في مصر” لعام 2019، وهي الجائزة التي تمنحها مؤسسة “ماستر كارد” العالمية، للبنوك الأسرع نموًّا في مصر من حيث إصدار البطاقات الائتمانية المميزة وتحقيق أعلى معدل نمو في عدد وقيمة المعاملات الشرائية.

وأشار رئيس المصرف الحكومى إلى أن بنك القاهرة يقدم باقة من بطاقات ماستر كارد الائتمانية التى تناسب كل العملاء مثل البطاقة الفضية، وبطاقة تيتانيوم، وبطاقة وارلد ايليت.

“القاهرة” يولي اهتمامًا بالبطاقات الائتمانية

وأكد أن بنك القاهرة يولي اهتمامًا كبيرًا للبطاقات الائتمانية ويتيح العديد من الخدمات، مثل إضافة خدمــة الـ”Contactless”، وبرنامج التقسيط على البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى قيام البنك بحملات ترويجية مكثفة خلال عام 2019، مثل حملات “الكاش باك” المتنوعة التي تغطي كل أنواع المعاملات مثل معاملات الشراء المحلية والدولية والدفع عبر الإنترنت، وأيضًا حملات التقسيط بدون فوائد لبعض أنواع المعاملات مثل حجز الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها.