البطاطس والموالح فى الطريق إلى الزراعة التعاقدية

■ الحداد: أبرمنا اتفاقيات شراء 100 ألف قنطار قطن لإحدى شركات الحلج المرسى عزت والصاوى أحمد علمت «المال» أن هناك اتجاها قويا داخل وزارة الزراعة، لبدء توسيع نطاق نظام الزراعات التعاقدية خلال الفترة المقبلة، ليتم إدراج عدد كبير من المحاصيل، تبدأ بالموالح والبطاطس بما

■ الحداد: أبرمنا اتفاقيات شراء 100 ألف قنطار قطن لإحدى شركات الحلج



المرسى عزت والصاوى أحمد



علمت «المال» أن هناك اتجاها قويا داخل وزارة الزراعة، لبدء توسيع نطاق نظام الزراعات التعاقدية خلال الفترة المقبلة، ليتم إدراج عدد كبير من المحاصيل، تبدأ بالموالح والبطاطس بما يعمل على توفير احتياجات الشركات، ويدعم الفلاحين، ويساعدهم فى تحديد المنتجات الأكثر طلبا.

وقال صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة أن هناك عددا من المحاصيل الزراعية، والتى يجرى العمل على إبرام تعاقدات بشأنها وهى البطاطس والموالح والأقطان، لافتا إلى أن تلك النوعية من الزراعات، يمكنها أن تعمل على تحقيق عوائد مجزية للفلاح والمستثمرين.

و”الزراعة التعاقدية” هى منظومة تسويقية جديدة، تشمل التعاقد مع الفلاح على المحصول، قبل زراعته، مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها، بهدف حماية المزراعين والجهات المشترية للمحصول من تقلبات السوق.

وكان مجلس الوزراء ناقش مطلع مارس الماضى دراسة لتوسيع نطاق الزراعة التعاقدية.

وتابع الحداد لـ«المال» أن الوزارة أبرمت مؤخراً تعاقدات لشراء 100 ألف قنطار قطن حصاد شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين لإحدى شركات الحلج الكبرى.

وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أنه يتم الاعتماد فى الزراعة التعاقدية على 4 محاصيل بشكل رسمى، تتضمن شراء مساحة القصب بالكامل، وهى 320 ألف فدان لصالح 8 مصانع سكر فى الصعيد، وكذلك 650 ألف فدان سنويا من بنجر السكر لصالح المصنعين.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» -أن هناك تعاقدات أيضا علي القمح علي مساحة 3.3 مليون فدان، لصالح هيئة السلع التموينية، لتوفير احتياجات رغيف الخبز، وتمت إضافة القطن فى بعض محافظات الصعيد، وتوجد مساحات 30ألف فدان تقع فى بنى سويف والمنيا وأسيوط والفيوم وسوهاج، مؤكدا أنه تم التعاقد فى الموسم الجارى على 240ألف قنطار لصالح شركات الحلج، بسعر السوق، مع وضع حد ضمان بقيمة 2400جنيه للقنطار بعد الجنى.

وكشف عن أن الفترة الماضية شهدت جولات من المناقشات حول تطبيق الزراعة التعاقدية، على الذرة الصفراء لصالح منتجى الدواجن لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، لوجود بعض الأمور الفنية العالقة، مثل درجة الرطوبة والبروتين.

وأشار إلى أن هناك جهدا فرديا «عقود خاصة» بين المزارعين والشركات المنتجة، للاتفاق على سعرالشراء وكتابة العقود قبل الحصاد، وأهمها شركات إنتاج «الشيبسى» و«الفارم فرتس» و«مصانع الصلصة» والزيوت النباتية، ويتم حاليا التعاقد بين بعض الشركات الخاصة بالزيوت لشراء إنتاج «عباد الشمس» بسعر 6600جنيه للطن.