البطاطس والكوسة بجنيه.. انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021

تهاوت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 23-3-2021 نتيجة الموجة الحارة خاصة البطاطس والجزر والكوسة والبصل واستقر الخيار والفلفل في بورصة السوق للخضر والفواكه للبيع جملة طبقا لتجار نتيجة زيادة وتيرة نضج المحاصيل وبالتالي زيادة المعروض في الأسواق.

وتراوحت أسعار بطاطس المنيا والعياط من جنيه واحد لجنيه ونصف ، والبطاطس الجبلي 150 إلي 160 قرشا، وبطاطس سيناء 160 إلي 175 وبطاطس فلاحي 200 إلي 225 قرشا.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 150 قرشا، بينما سجل الباذنجان الرومي الجديد 350 قرشا ، والثوم الأحمر 9 جنيهات ، أسعار الفلفل الرومي انخفضت خمسين قرشا ليسجل 3.5 إلي 4.5 مقابل 4 إلي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن الثوم الأبيض تراوح بين 6 إلي 6.5 سعر الباذنجان العروس الأسود 4 جنيهات للكيلو في أسواق الجملة للخضر والفاكهة في العبور وأكتوبر.

وأضاف التجار أن الباذنجان الأبيض تراجع بقيمة خمسين قرشا ليسجل 3.5 إلى 4.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات ، والباذنجان الملون 5 إلي 6 جنيهات، والليمون 12 إلي 14 والكوسة انهارت أسعارها ما بين جنيه إلى جنيه ونصف مقابل 4 جنيهات والليمون “أضاليا” من 2 إلى 4 جنيهات.

ونوه التجار إلى أن سعر البسلة تراوح بين 4 إلي 5، والفاصوليا 7 إلي 12 ، والجزر 75 قرشا إلى 100 قرش بعرشه، والجزر بعرشه نصف جنيه وجزر بدون عرش من جنيه ونصف إلى 175 قرشا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بين 20 جنيها إلى 40 جنيها ، وزن 20 كيلو جراما ، والكيلو من جنيه واحد إلى جنيهين ، للبيع جملة والقطاعي 3.5 جنيه للكيلو.

ونوه التجار إلى أن البصل الفريش تراوحت سعره بين جنيه وربع حتي جنيه ونصف والبصل الجديد “الفتيل” تراجع بقيمة 75 قرشا ، ليسجل جنيها ونصف إلى 175 قرشا مقابل 250 قرشا ، والبصل القديم تراوح من 4 جنيهات إلى4.5 جنيه.

وكشف التجار أن الخيار الصوب بين 175 إلي 200 قرش بدلا من 250 قرشا ، والخيار الجديد “الصوب” جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه، وخيار بلدي عالي الجودة “بلطيم” 3 إلي 4.5 جنيه مقابل 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الحامي انخفض بين 6 إلي 8 جنبهات مقابل 7 إلي 8 جنيهات، والفلفل الصعيدي “الشطة “يتراوح بين 2.5 إلي 3 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه للكيلو الواحد ، والفلفل الحامي الفلاحي ارتفع نصف جنيه ليصل إلى 3.5 إلي 4 جنيهات مقابل 3 إلي 3.5 جنيه أيضا.

وأفاد التجار أن أسعار البطاطا الحلوة تراوحت اليوم من 2 إلي 3 والقلقاس من 4 إلي 5 جنيهات للكيلو والبطيخ 15 جنيها للواحدة والجوافة 5 جنيهات للكيلو ، والكنتالوب 4 جنيهات والتفاح المستورد 12 جنيها والموز 7.5 جنيه والفراولة 3.5 جنيه والبلح الأسود 5 جنيهات.