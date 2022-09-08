البطاطس تصعد.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 8-9-2022

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة مزيدًا من الارتفاع اليوم الخميس 8- 9- 2022، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، بدلًا من 5 جنيهات أمس، والبطاطس 8 جنيهات ونصف إلى 12 جنيهًا بدلًا من 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، بدلًا من 5 جنيهات أيضًا، بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأفاد التجار بأن سعر عداية الطماطم في سوق العبور تراوح بين 50 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، والفلفل الحامي 3 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وألمح التجار إلى أن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت/ الجرجير من 50 قرشًا إلى جنيه، والفاصوليا 30 جنيهًا، والفلفل الألوان 12 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، والباذنجان الأبيض، الملون، العروس أو الرومي 6 جنيهات، والخيار 12 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيهًا، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والكوسة 12 جنيهًا، والبطاطس 7.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، والقرنبيط 6 جنيهات، وورق العنب 25 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات، والجزر 9 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية جنيهان ونصف للحزمة، والليمون 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والبامية من 12 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر العنب الأسود 20 جنيهًا، والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والعنب الأحمر 17 جنيهًا، والمشمش 25 جنيهًا، والموز البلدي 15 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيهًا، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيهًا، والتفاح البلدي 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 25 جنيهًا، والخوخ 15 جنيهًا، والكمثرى 15 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 40 جنيهًا، والبرقوق الأسود 15 جنيهًا، ومانجو زبدية 15 جنيهًا، والمانجو السكري 15 جنيهًا، والمانجو العويس 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو نعومي 20 جنيهًا، والعنب الأسود البلدي 20 جنيهًا، والعنب الكرمسون 17 جنيهًا، والكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيهًا للواحدة حسب الوزن.

وأوضح التجار أن سعر التين الأبيض 12 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات، والبرتقال البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.