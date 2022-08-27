البطاطس ترتفع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 27-8-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا اليوم السبت 27- 8- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات بدلاً من 6.5 جنيه، البصل 3.5 جنيه ، والباذنجان 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 6 جنيهات إلى 8 جنيهات ، والبطاطس 8 جنيهات ، والبامية الألوان 16 جنيها في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلى 70 جنيها ، والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 12 جنيها ، والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 4 جنيهات، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 36 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ، الملون ، العروس أو الرومي 6 جنيهات ونصف.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والكوسة 12 جنيها، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 20 جنيها ، والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح المستورد الأصفر 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 30 إلى 40 جنيها ، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 17 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 30 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ، والمانجو العويس 50 جنيها.

أسعار الفاكهة

وقال التجار إن سعر العنب الأسود البلدي 12 جنيها ، عنب أسود ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وألمح التجار إلى أن سعر التين الأبيض 15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيها ، والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.