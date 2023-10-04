البصل 25 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 4-10-2023

تأرجحت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأربعاء 4-10-2023 وتدرجت الطماطم بين 6.5 جنيه و 17 جنيها بحسب الجودة والبطاطس 14 جنيها والكوسة والخيار 10 جنيهات والبصل 25 جنيها والجزر 30 جنيها والفلفل 20 جنيها والملوخية 3 جنيهات بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلى أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 250 جنيها إلي 300 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين والجرجير جنيهين للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها و50 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

وذكر التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان الملون 8 جنيهات والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 40 جنيها .

ونوه التجار إلى أن سعر البصل الأصفر 25 جنيها والبصل الأحمر 25 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 6.5 جنيه و 10 جنيهات، ورق العنب 80 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8.5 جنيه والجزر 30 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 16 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 35 جنيها إلي 50 جنيها و العنب الاحمر 25 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها والعنب البلدي 12 جنيها والبرتقال ابو سره 15 جنيها والجوافة 25 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 20 جنيها والعنب الأسود 35 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 65 جنيها والتفاح الأحمر 90 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه إلى 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 200 جنيها والخوخ 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 20 جنيها إلي 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 25 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 30 جنيها و 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 70 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12 و25 جنيها .

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي 50 جنيها والبرتقال الصيفي 55 جنيها والتين 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 45 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 10 جنيهات للكيلو.