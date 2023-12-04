البصل يواصل الجنون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 4-12-2023

صعدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 4-12-2023 لتتراوح الطماطم بين 7.5 جنيه و10 جنيهات والبصل الإيطالي والذهبي ارتفع لـ30 جنيها بدلا من 28 والبصل المقور 22 بدلا من 20 جنيها والبطاطس الجديدة 18 جنيها والخيار 16 و20 جنيها والفاصوليا والجزر 12 جنيها والبسلة 30 جنيها والكوسة 16 جنيها والباذنجان الرومي 5 جنيهات، طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومى 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس الكابوتشا 8 جنيهات للواحدة والخس جنيهين ونصف والبروكلي 30 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة والفاصوليا 12 جنيها والبامية 35 والبسلة 30 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان المخدد 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البصل تراوح بين 20 جنيه و 28 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامى 12 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والكوسة 16 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الشمام من 15 جنيها والبرقوق 50 جنيها والعنب الأحمر 35 جنيها والعنب البلدي 20 جنيها والبرتقال ابو سره 10 جنيهات بدلا من 12والجوافة 15 جنيها والموز 15 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلى 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وألمح التجار أن سعر المانجو نعومى 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها.

وألمح التجار إلي أن البرتقال أبو سرة 15 جنيها والتين البرشومي 15و25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيها والقشة 80 جنيها.