البصل يواصل التماسك.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5-9-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 5-10-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 15جنيها بحسب الجودة والبطاطس14جنيها والكوسة والخيار الصوب 10 جنيهات والبصل25 جنيها والجزر 30 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والثوم 30 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 250 جنيها إلي 300 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين و والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها و 50 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وقال التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان الملون 8 جنيهات والخيار البلدي 8جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 40 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر البصل الأصفر 25جنيها والبصل الأحمر 25 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 6.5 جنيه و 10 جنيهات، ورق العنب 80 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8.5 جنيه والجزر 30 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 16 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وذكر التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 35 جنيها إلي 50 جنيها و العنب الاحمر 25 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها والعنب البلدي 12 جنيها والبرتقال ابو سره 15 جنيها والجوافة 25 جنيها والموز 15جنيه إلى 20 جنيها والعنب الأسود 35 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 65 جنيها والتفاح الأحمر 90 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه إلى 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 200 جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 20 جنيها إلي 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 25 جنيها.

وأكد التجار أن أسعار المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 30 جنيها و 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 70 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12 و25 جنيها .

وقال التجار إن سعر البرتقال البلدي 50 جنيها والبرتقال الصيفي 55 جنيها والتين 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 45 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب ب10 جنيهات للكيلو.