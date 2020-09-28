البصل يواصل الارتفاع.. أسعار الخضروات والفاكهة الإثنين 28-9-2020

وأوضح التجار أن سعر الكرنب ارتفع إلى 12 جنيها للواحدة مقابل 8 جنيهات مؤخرا والفلفل الرومي /الحامي 10جنيهات ، والطماطم من 3 إلى 2.5 جنيه والبطاطس 5 جنيهات ، طبقا لعدد من التجار المتعاملين في أسواق التجزئة

ارتفعت أسعار الخضروات مجددا وتباينت الفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 28-9-2020 وواصل البصل الارتفاع، حيث سجل البصل الأحمر 8 جنيهات مقابل 7 أمس والبصل الذهبى 7 بدلا من 6.5 والخيار ارتفع إلى 10 جنيهات بدلا من 8 طبقا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن سعر الكرنب ارتفع إلى 12 جنيها للواحدة مقابل 8 جنيهات مؤخرا والفلفل الرومي /الحامي 10جنيهات ، والطماطم من 3 إلى 2.5 جنيه والبطاطس 5 جنيهات ، طبقا لعدد من التجار المتعاملين في أسواق التجزئة.

وأشار التجار إلي أن الكوسة سجلت 10 جنيهات ، والباذنجان العروس الأسود والأبيض والملون بـ 5 جنيهات للكيلو الواحد ، والخيار البلدي 5 جنيهات، ورق العنب 30 جنيها والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة ، والباذنجان الرومي 3.5.

وأضافوا أن الفلفل الألوان سجل 20 جنيها ، والفاصوليا 20 والبامية ، 20 جنيها للكيلو والثوم الأبيض 33 جنيها ، والثوم الأحمر 35 والملوخية تراوحت بين جنيه ونصف للحزمة إلى 2 والليمون 6 جنيهات إلى 5 جنيهات كأقل سعر.

وأفاد التجار أن المانجو الزبدية سجلت 15 جنيها ، والمانجو الفص 50 جنيها ، والعويسى 35 والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 إلى 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها والتين من 10 إلى 12 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والبلح البرحي 20 والعنب البلدى من 3.5 إلى 4 جنيهات.

وألمح التجار أن سعر البرقوق 20 جنيها، والعنب البناتي أحمر – أخضر من 7.5 إلى 10 والعنب البلدي من 5 إلى 6.5 والكنتالوب 10 جنيهات والبطيخ من 30 إلى 50 جنيها للواحدة.

وقال التجار إن سعر الموز البلدي الجبلي عالي الجودة 17 جنيها والبلدي 12.5، والجوافة الفلاحي انخفضت إلى 5 جنيهات مقابل 6.5، والرمان 5 جنيهات والمانجو نعومى 20 جنيها.

قائمة أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 30 جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4 جنيهات

الباذنجان الملون : 5 جنيهات

الليمون: 8 جنيهات

فلفل رومي : 10 جنيهات

فلفل ألوان : 20 جنيها

بامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :12.5 جنيه

العنب البناتي الأحمر :10 جنيهات

العنب البناتي الأخضر:15 جنيها

العنب البلدي: 4 جنيهات

البرقوق:20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 25 جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 25 جنيهًا

بلح برحي : 25 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :من 20 إلى 45 جنيها

الكنتالوب: 10 جنيهات