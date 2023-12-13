البصل يرتفع جنيهين.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 13ـ12-2023

تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 13-12-2023 لتتراوح الطماطم بين 7.5 جنيه و8 جنيهات والبطاطس 22 جنيها والخيار والكوسة والفلفل الرومي 16 جنيها والبصل 42 جنيها والجزر 10 جنيهات والبسلة 30 جنيها والباذنجان 6 جنيهات طبقا لعدد من التجار.
أسعار الخضروات في سوق العبور
وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات
وأفاد التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو .
أسعار الخضروات
وأضاف التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة والفاصوليا 12 جنيها والبامية 35 والبسلة 30 جنيها.
وكشف التجار إن سعر البطاطا الحلوة 8 جنيهات والباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان المخدد 8 جنيهات.
وأكد التجار أن سعر البصل تراوح بين 24 جنيه و 42 جنيها بدلا من 22 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها.
أسعار الخضروات اليوم
وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها والكوسة 16 جنيها.
وأضاف التجار أن سعر الشمام من 15 جنيها والبرقوق 60 جنيها والعنب الاحمر 35 جنيها والبرتقال أبو سره 15جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15جنيها واليوسفي 15جنيها .
أسعار الخضروات والفاكهة
وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والأفوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.
وكشف التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها والتفاح الخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.
وأفاد التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها.
وأوضح التجار أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيها والقشة 80 جنيها.