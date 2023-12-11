البصل بـ42 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 11-12-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 11-12-2023 لتتأرجح الطماطم بين 6.5 جنيه و8 جنيهات والبطاطس 20جنيها والخيار الصوب 16 جنيها والبصل 42 جنيها والفاصوليا والكوسة والفلفل الرومي 16 جنيها والبسلة 35 جنيها والباذنجان الرومي 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 12 جنيها طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلى أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

ونوه التجار بأن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 30 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة والفاصوليا 15 جنيها والبامية 35 والبسلة 30 جنيها.

وكشف التجار أن سعر البطاطا الحلوة 10 جنيهات و الباذنجان العروس 12 جنيها، والباذنجان الأبيض 14جنيها والباذنجان المخدد 15 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيها و42 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 8 جنيهات إلى 16 جنيها والكوسة 16 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الشمام من 15 جنيها والبرقوق 60 جنيها و العنب الأحمر 35 جنيها والبرتقال أبو سره 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15جنيها واليوسفي 15جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والأفوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها والتفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلى 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الى 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها.

وكشف التجار أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيه والقشطة 80 جنيها.