البصل بـ40 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 8-12-2023

ارتفعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 8-12-2023 لتتأرجح الطماطم بين 8.5 جنيه و 12 جنيها والبطاطس 22 جنيها والخيار الصوب 22 جنيها والبصل 40 جنيها والفاصوليا والكوسة والفلفل والليمون 16 جنيها والبسلة 35جنيها والباذنجان الرومي 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 14 جنيها طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات

وأشار التجار إلي أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 30 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة و الفاصوليا 15 جنيها والبامية 35 و البسلة 30 جنيها .

وقال التجار أن سعر البطاطا الحلوة 10 جنيهات و الباذنجان العروس 12 جنيها،والباذنجان الأبيض 14جنيها والباذنجان المخدد 15 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيه و 40 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها والكوسة 16 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر الشمام من 15 جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والبرتقال ابو سره 15جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15جنيها واليوسفي 15جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها .

وأفاد التجار أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيه والقشة 80 جنيه.