البصل انخفض 4 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 18-12-2023

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 18-12-2023 وسجل البصل 36 جنيها بدلا من 40 جنيها أمس والطماطم بين 6.5 جنيه و10 جنيهات والبطاطس 12 و20 جنيها والخيار الصوب 20 جنيها والبصل الجديد 20 بدلا من 25 جنيها والكوسة 16 والفلفل الرومي 16 والجزر 10 جنيهات والبسلة 30 جنيها والباذنجان العروس 6.5 جنيه طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 20 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة والفاصوليا 16 جنيها والبامية 35 والبسلة 30 جنيها.

وأشار التجار إن سعر البطاطا الحلوة 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والباذنجان المخدد 8 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيها و 40 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 8 جنيهات إلي 16 جنيها.

وأكد التجارأن سعر الشمام من 15 جنيها والبرقوق 60 جنيها والعنب الأحمر 35 جنيها والبرتقال أبو سرة 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15 جنيها واليوسفي 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها والتفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين والفراولة 25 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأشار التجارإلي إن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها.

وأفاد التجار أن البرتقال أبوسرة 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 40 جنيها والبلح 60 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيها والقشطة 80 جنيها للكيلو.