البشير: تعاون قريب مع مصر فى مشروعات بالنقل والطاقة

أحمد صبري

قال الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الاثنين، إنهم ناقشوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين سبل التعاون للربط بين البلدين في مشروع الربط الكهربائي اضافة الى الربط بالسكة الحديد والنقل النهري في المرحلة المقبلة.

وأشار في كلمة له مع الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية، إلى أن تلك المشروعات تهدف إلى تسيير حركة المواطنين بين البلدين وتعمل على تكامل الخدمات مما يجعل التعاون أقوى لما فيه مصلحة البلدين.

وقال الرئيس السودانى عمر البشير إن الرئيس السيسي لايهتم بالشكليات ولمس ذلك خلال لقاءه به اول مرة بعد انتخابه حينما زار الخرطوم بدون وجود استقبال بروتوكولى او حراسات .

وأشار إلى أن دولة السودان تدعم الرئيس السيسي ليكمل المسيرة فى مستقبل مصر قائلا :نعرف الرئيس السيسي عن قرب ونعرف صدقه ونؤكد على استقرار مصر فى تلك الفترة التى يوجد فيها انتخابات .