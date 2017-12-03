البسلة تسجل 8 جنيهات والتفاح 20

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينها في الأسواق، اليوم الأحد ، وسجل كيلو الكاكا 8 جنيهات بدلا من 10 الأسبوع الماضي، والجوافة 5 و 7.5 جنيه، والبرتقال أبوسره 5 جنيهات، واليوسفي 7.5 .

و قد تراجع سعر كيلو الليمون إلى 3 – 8 جنيهات في الأسواق، بدلا من 10 الأسبوع الماضي، وذلك في سوق بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأوضح التجار لـ “المال ” أن كيلو التفاح السوري تراوح بين 10 – 14 جنيها واللبناني 15 جنيها، والأمريكي 20 – 25 جنيها، والموز البلدي من 7.5 إلي 10 جنيهات، والمانجو 15 جنيها، والتين 10 جنيهات، والبلح 6.5 – 10 جنيهات، والجوافة والرمان 3.5 – 6.5 جنيه.

وأشارو إلي استقرار أسعار كيلو البسلة عند 8 جنيهات والبطاطس 4 جنيهات و الفاصوليا 3 جنيهات بدلا من 15 جنيها مؤخرا، والملوخية 7 جنيهات والسبانخ 5 جنيهات، و رابطة الخبيزة بجنيه ، والجرجير 50 قرشا، والخس البلدي 3 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات و5 جنيهات لكيلو الكرنب .

وأكدوا أن كيلو البصل يتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10، والخيار الصوب 7 جنيهات و الخيار البلدي 4 والثوم 15 جنيها .

ولفتوا إلى أن سعر الفلفل الرومي والبلدي 5 جنيهات، والباذنجان 4 والجزر 5 والبطاطا جنيهين والكوسة 6.