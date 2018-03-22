البسلة بعشرة جنيهات والتفاح 28

الصاوي أحمد: سجلت أسعار الخضروات تباينا، اليوم الخميس، وبلغ كيلو الفلفل الرومي 5 - 8 جنيهات والقلقاس من 6 - 7 والليمون من 10- 12 والباذنجان العروس /الرومي من 4 - 6 والأبيض 7جنيهات . وأكد التجار أن كيلو البسلة …

الصاوي أحمد:

سجلت أسعار الخضروات تباينا، اليوم الخميس، وبلغ كيلو الفلفل الرومي 5 – 8 جنيهات والقلقاس من 6 – 7 والليمون من 10- 12 والباذنجان العروس /الرومي من 4 – 6 والأبيض 7جنيهات .

وأكد التجار أن كيلو البسلة سجل 8 – 10جنيهات، و البصل من 3.5 إلى 4 والبطاطس من 3 – 3.5جنيه، والثوم الخزين البلدي من 20 – 25 والثوم الأخضر 3.5جنيه، والجزر من 6 – 7 جنيهات .

وأوضحوا أن الخيار الصوب تراوح من 5 – 6 جنيهات، والسبانخ من 5 – 6 و الطماطم من 3 – 4 والفاصوليا 15جنيها .

وأشاروا إلي أن الفلفل “ألوان” من 12- 13 جنيها، و القرنبيط من 3 – 8 و الكرنب من 5 – 10جنيهات، والكوسة من 4 – 5 والملوخية من 2 – 2.5 جنيه للرابطة، وورق العنب من 20 – 22 جنيها للكيلو .

وسجل كيلو البرتقال 6.5 و اليوسفي 5 والموز 7.5 والتفاح المستورد من 15- 28 والجوافة من 5 – 7 والفراولة 7.5جنيه .