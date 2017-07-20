البستان جلوبال تنفذ مشروعًا سكنيًا بالساحل باستثمارات 150 مليون جنيه

رضوى عبد الرازق بدأت شركة "البستان جلوبال" العقارية فى تنفيذ مشروع سكنى سياحى متكامل، على مساحة 10 أفدنة بالساحل الشمالى باستثمارات 150 مليون جنيه.وقال إبراهيم بستان، المدير العام لشركة البستان جلوبال العقارية، إن الشركة بدأت تسليم وحدات تم الانتهاء من إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المشروع،

رضوى عبد الرازق



بدأت شركة “البستان جلوبال” العقارية فى تنفيذ مشروع سكنى سياحى متكامل، على مساحة 10 أفدنة بالساحل الشمالى باستثمارات 150 مليون جنيه.

وقال إبراهيم بستان، المدير العام لشركة البستان جلوبال العقارية، إن الشركة بدأت تسليم وحدات تم الانتهاء من إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وتشمل 9 عمارات سكنية وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تشمل كل واحدة 9 عمارات، لافتًا إلى أن مساحات الوحدات تتراوح بين 35 إلى 120 متر.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم تسليم باقى وحدات المرحلة الأولى خلال العام الجارى، وتسليم المرحلة الثانية من المشروع فى نهاية 2018 على أن يتم تسليم المرحلة الثالثة والأخيرة فى 2020، ويشمل المشروع خدمات من حمامات سباحة وملاعب أطفال ورحلات تجارية وأنشطة ترفيهية.

وأضاف أن الشركة تستعد لتنفيذ مشروع عمارات سكنية بالإسكندرية جارى الإعداد له حالياً.



وأوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ كومباوند سيانو بالإسكندرية، والذى تنفذه بالشراكة مع كوارتز العقارية على مساحة 5000 متر وباستثمارات 86 مليون جنيه.

ويضم المشروع 856 وحدة سكنية بمساحات من 94 إلى 250 مترًا بأسعار تبدأ من 122 إلى 360 ألف جنيه، وتم الانتهاء من بيع 70 % من المشروع ويتم تسليم الوحدات المتبقية فوريًا.

وتعتزم الشركة البدء فى تنفيذ برج سكنى برشدى بالإسكندرية على مساحة 850 مترًا وبارتفاع 18 دورًا وتكلفة 5 ملايين جنيه.

والبستان جلوبال العقارية هى شركة مصرية كويتية تعمل فى السوق المصرية منذ عام وفى الكويت منذ 4 أعوام، وتستهدف ضخ استثمارات وتنفيذ مشروعات عقارية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

