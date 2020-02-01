«البستاني»: 5.7% معدل النمو الاقتصادي ومستهدف وصوله إلى 12% بحلول 2030

قال الدكتور محمد البستاني، الرئيس التنفيذي لشركة البستاني للتطوير العقاري، إن فكر التنمية العمرانية شهد تحولا كبيرا مع توجه الدولة لإنشاء مدن الجيل الرابع بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، لافتا إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بلغ 5.7% ومن المستهدف أن يصل إلي 12% بحلول 2030.

وأضاف البستاني علي هامش المائده المستديرة التي جاءت تحت عنوان التنمية المستدامة وحلول الطاقة والمياه في العمارة الحديثة، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي يبلغ 3436 دولارا، ومن المستهدف أن يصل إلي 10 آلاف دولار بحلول 2030.

وتابع أن معدل البطالة حاليا 9.9%، ومن المتوقع أن يتناقص ليصل إلي 5% بحلول 2030، مشيرا إلي أن معدل النمو الصناعي يبلغ 5% ومن المستهدف يصل إلي 10% بحلول 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولي من المؤتمر تحت عنوان دور الدولة والشركات في توصيل فكر التنمية المستدامة وتسويقه للعملاء.