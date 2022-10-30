البستاني: مصر تمتلك جميع مقومات جذب التصدير العقاري

قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن المستثمر الأجنبي يبحث عن تواجد عدة مقومات للاستثمار في القطاع العقاري، مثل الاستقرار الأمني، الاقتصادي، والسياسي، وهي مقومات متواجدة بالفعل في مصر.

وأضاف البستاني، خلال مؤتمر التطوير العقاري السادس الذي تنظمه “المال GTM”، أن مصر بها عوامل جذب الاستثمار الأجنبي، بامتلاكها ثلث آثار العالم، السياحة العلاجية، المناخ المعتدل، والمدن المستدامة التي تواكب التطورات العالمية.

ولفت إلى وجود مدن محلية تحقق بالفعل عائدات مرتفعة على الاستثمار، كالمدن الساحلية التي تحقق نسبة 10% قيمة إيجارية سنوياً.