البستاني للتنمية العقارية تطور ميني كمبوند في التجمع باستثمارات 45 مليون جنيه

المال- خاصنظمت شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، حفل الإفطار السنوى للعاملين، بحضور المهندس محمد البستانى رئيس مجلس الادارة ومختلف القيادات بالشركة.وكشف رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد البستانى عن أن الشركة تطور مشروع "مينى كمبوند " كامل الخدمات باستثمارات 45 مليون جنيه، على م

المال- خاص

نظمت شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، حفل الإفطار السنوى للعاملين، بحضور المهندس محمد البستانى رئيس مجلس الادارة ومختلف القيادات بالشركة.

وكشف رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد البستانى عن أن الشركة تطور مشروع “مينى كمبوند ” كامل الخدمات باستثمارات 45 مليون جنيه، على مساحة 2000 متر مربع ببيت الوطن في التجمع.

ولفت إلى أن مساحة الوحدات بالمشروع تتراوح من 105 م إلى 250 مترا بمقدم حجز 15% وفترة سداد حتى 84 شهرا

وقال إن سعر المتر يتراوح من 6600 إلى 7400 جنيه.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة فى السنوات الأخيرة، موضحا أنها حققت مبيعات تتخطى الـ 250 مليون جنيه خلال 2017 فى مشروعاتها بالتجمع.

وأكد البستاني أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 350 مليون جنيه، في مختلف المشروعات التي تعمل عليها .

وأعلن أنه تم طرح المرحلة الأخيرة من المركز الطبى باستثمار 50 مليون جنيه بعدد 50 عيادة طبية بمساحات من 58 إلى 80 متر .

وأشار إلى أن السوق مر بتحدى كبير في العام الماضى عقب التعويم والمتغيرات الكبرى فى أسعار التنفيذ وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية ووصول معدلات التضخم إلى أكثر من 33 %، إلا أن القطاع حقق نمو بمعدلات تجاوزت الـ 13 % واستطاع أن يصبح السوق الأفضل فى دول الشرق الأوسط.

وأضاف أن السوق العقارى أثبت قدرته على تجاوز العديد من التحديات الصعبة والتى لم تشهد اية انخفاضات سعرية فى العقارات فعلى سبيل المثال تأثرت أسعار العقارات فى العديد من دول العالم بالازمة المالية العالمية فى 2008 ولم يتأثر السوق المصرى بذلك بل حافظ على الثبات السعرى والارتفاعات المتوازنة مع تغيرات التكاليف .