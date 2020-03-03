البستانى يكشف تطورات تأسيس جمعية اتحاد مطوري القاهرة الجديدة

من المتوقع الحصول على كافة التراخيص القانونية لاطلاق الاتحاد بحلول الشهر المقبل

منحت وزارة التضامن الاجتماعى، بعض الموافقات المبدئية، لتأسيس جمعية اتحاد مطوري القاهرة الجديدة ، والتى يتبى تدشينها بالسوق المحلية، رجل الأعمال المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية.

وقال البستانى لـ “المال” إنه من المتوقع الحصول على كافة التراخيص القانونية لاطلاق اتحاد مطوري القاهرة الجديدة بحلول الشهر المقبل، بعد موافقة عدة شركات تعمل بمنطقة القاهرة الجديدة على الانضمام له منها البستانى للتطوير العقاري، الأهرام، وألاشراف و معالم وشركة سكوب للتطوير العقاري.

750 عضوا فعليا بالجمعية

وأوضح أن عدد الاعضاء الفعليين بالجمعية بلغ 750 حتى الآن، وجميعهم لديهم تواجد واهتمام بالاستثمارات العقارية فى القاهرة الجديدة، فيما من المأمول انضمام 100 شركة عقارية للجمعية.

وأشار البستانى الي أن جدول أولويات الجمعية سيشمل تحسين العلاقة بين المطوريين والعملاء عبر تشكيل لجنة لفض المنازعات سواء بين الشركات العقارية وعملائها، او بين الكيانات .

ميثاق شرف لخدمة القطاع العقاري

ولفت الي أن الجمعية ستركز لاحقاً على إعداد ميثاق شرف بين الأعضاء لخدمة القطاع العقاري والمجتمع والمطوريين العقاريين، وتنظيم الأسعار بالقاهرة الجديدة.

وتابع أنه بعد الإنتهاء من إجراءات التأسيس، ستعمل الجمعية علي تدشين تحالف يضم معظم شركات الجمعية لتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة مشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح هيكل إدارة الجمعية يضم محمد غباشي كنائب للرئيس ومحمود طاهر أميناً للصندوق ، و عضوية أحمد أمين.