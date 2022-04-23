ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة 2971 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، بينها 2736 حالة سجلت في بلدية شانغهاي.

وبالإضافة إلى شانغهاي، شهدت 16 منطقة أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، بما في ذلك 136 حالة في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين وست حالات في بكين.

كما سجلت شانغهاي أيضا 20634 إصابة محلية بدون أعراض يوم الجمعة، من إجمالي 21355 إصابة محلية بدون أعراض تم تحديدها مؤخرا في البر الرئيسي.

وبعد تعافي 3127 مريضا من كوفيد-19 يوم الجمعة، لا يزال هناك 30662 حالة إصابة مؤكدة تخضع للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وسُجلت يوم الجمعة 12 حالة وفاة بسبب الإصابة بكوفيد-19، جميعها في شانغهاي، ما رفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في البر الرئيسي إلى 4686.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.