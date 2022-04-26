البر الرئيسي الصيني يسجل 1908 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19￼

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية ، اليوم الثلاثاء ، أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الاثنين 1908 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، بينها 1661 حالة سُجلت في بلدية شانغهاي.

وبالإضافة إلى شانغهاي، شهدت 17 منطقة أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، بما في ذلك 91 حالة في جيانغشي و44 حالة في جيلين و32 حالة في بكين.

كما سجلت شانغهاي أيضا 15319 إصابة محلية بدون أعراض يوم الاثنين، من إجمالي 15816 إصابة محلية بدون أعراض تم تحديدها مؤخرا في البر الرئيسي.

وبعد تعافي 2323 مريضا من كوفيد-19 يوم الاثنين، لا تزال هناك 28726 حالة إصابة مؤكدة تخضع للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وسُجلت يوم الاثنين 52 حالة وفاة بسبب الإصابة بكوفيد-19، جميعها في شانغهاي، ما رفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في البر الرئيسي إلى 4828 حالة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.