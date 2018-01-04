البريمييرليج يهيمن على جائزة أفضل لاعب أفريقى

- صلاح على خطى أساطير القارة السمراء بالجمع بين الجائزتين على المصري تتجه اﻷنظار مساء اليوم الخميس، للعاصمة الغانية أكرا، لمتابعة الحفل السنوى للاتحاد اﻷفريقى لكرة القدم "كاف"، لاختيار اﻷفصل فى القارة السمراء. ويتوقع أن يحقق المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي، الجائزة بعد الأداء المبهر الذى ق

– صلاح على خطى أساطير القارة السمراء بالجمع بين الجائزتين

على المصري

تتجه اﻷنظار مساء اليوم الخميس، للعاصمة الغانية أكرا، لمتابعة الحفل السنوى للاتحاد اﻷفريقى لكرة القدم “كاف”، لاختيار اﻷفصل فى القارة السمراء.

ويتوقع أن يحقق المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي، الجائزة بعد الأداء المبهر الذى قدّمه مع ليفربول وروما خلال 2017، وفوز صلاح بالجائزة، سيعنى استمرارها بين فرق الدورى الإنجليزى الممتاز، بعدما نالها الجزائرى رياض محرز الموسم الماضي، عقب قيادته ليستر سيتى لإحراز لقب الدورى للمرة الأولى فى تاريخه.

وفاز لاعبو البريمييرليج بجائزة أفضل لاعب أفريقى 10 مرات، ويتطلع صلاح لرفع العدد إلى 11، كما يتمنى أن يكون ثانى لاعب يقتنصها من ليفربول بعد السنغالى الحاج ضيوف العام 2002.

ويتصدر صلاح القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب، والتى تضم أيضا كلا من زميله السنغالى فى ليفربول ساديو ماني، وهداف بوروسيا دورتموند، الجابونى بيير إيمريك أوباميانج.

وقدم صلاح عاما سيبقى خالدا فى ذاكرته، بعدما قاد المنتخب المصرى للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما، من خلال إحرازه هدفى منتخب بلاده فى المباراة الحاسمة أمام الكونغو (2-1)، ووصل أيضا إلى نهائى بطولة الأمم الأفريقية قبل الخسارة أمام الكاميرون.

وتألق المصرى فى الملاعب الإيطالية مع روما قبل أن ينتقل إلى ليفربول، حيث يتصدر حاليا ترتيب هدافى الفريق بالدورى برصيد 17 هدفا، بفارق هدف فقط وراء هداف توتنهام هارى كين.

ونال النيجيرى نواكو كانو، شرف أن يكون أول لاعب من الـ”بريمييرليج” يحصل على الجائزة فى العام 1999 عندما كان فى صفوف آرسنال، وبعد 3 أعوام، فاز بها ضيوف بعد أدائه المبهر مع منتخب بلاده فى نهائيات كأس العالم 2002.

وغابت الجائزة عن الـ”بريمييرليج” حتى 2006، عندما ظفر بها العاجى ديدييه دروجبا بعدما قاد تشيلسى للفوز بلقب الدورى الممتاز للمرة الثانية على التوالي، ثم عادت 2008 إلى سجلات لاعبى آرسنال، بعدما أصبح إيمانويل أديبايور أول توجولى يفوز بها.

وعاد دروجبا لينال الجائزة للمرة الثانية فى مسيرته عام 2009، قبل أن يسيطر عليها لاعب مانشستر سيتى يايا توريه 4 أعوام متتالية (من 2011 إلى 2014).

وبشكل عام، يحتل مانشستر سيتى المركز الأول على لائحة الأندية الإنجليزية الأكثر فوزا بالجائزة برصيد 4 جوائز لتوريه وحده، مقابل جائزتين لتشيلسى وآرسنال، وواحدة لكل من ليفربول وليستر سيتي.

وكسر 3 لاعبين احتكار نجوم أندية البريميرليج لجائزة أفضل لاعب أفريقى خلال السنوات العشر الماضية، هم المالى فريدريك كانوتيه (إشبيلية – 2007)، والكاميرونى صامويل إيتو (2010 – إنتر ميلان)، وأوباميانج (بوروسيا دورتموند – 2015).

يذكر أنه وفى حال فوز صلاح بالجائزة، فإنه سيعد ثانى لاعب مصرى ينالها بعد النجم السابق محمود الخطيب 1983، علما بأن الجائزة حينها كانت مقدمة من قبل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

الجمع بين الثنائية

منذ 1992 إلى 2016، من الغانى عبيدى بيليه إلى الجزائرى رياض محرز، توج 16 لاعباً بالجائزة الفردية الأكثر قيمة فى القارة السمراء، والمقدمة من الكاف، وبالتوازى انطلقت جائزة هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، لأفضل لاعب فى أفريقيا، كما كانت تمنح لأفضل رياضى قبل أن تحدد للاعبين فقط.

وتوج محمد صلاح بجائزة الـ”بى بى سي”، كأفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017، وفى حال فوزه بجائزة الكاف الليلة سيصبح ثانى عربى وتاسع أفريقى يتمكن من الجمع بين الجائزتين.

وخلال 25 عامًا من منح الجائزة من كاف وبى بى سي، اتفق الجانبان على الأفضل فى 8 نسخ فقط، وحصل الغانى عبيدى بيليه، أسطورة الكرة الغانية، على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من المؤسستين عام 1992، وتبعه فى ذلك الليبيرى جورج ويا، عام 1995، كما حقق النيجيرى نوانكو كانو الإنجاز نفسه عام 1999.

ومع انطلاق الألفية الثالثة، حقق الكاميرونى باتريك مبوما عام 2000 اللقبين، ثم السنغالى الحاج ضيوف فى عام 2002.

وغاب الوفاق بين الطرفين على الأفضل بالقارة السمراء 7 سنوات، قبل أن يوحدهما الإيفوارى ديدييه دروجبا فى عام 2009، فيما فاز مواطنه يايا توريه بالجائزتين أيضًا فى 2013.

وأتم الجزائرى رياض محرز، سلسلة الفائزين بالجائزتين فى 2016، إذ يعد العربى الأول الذى يجمع بينهما.