البريمييرليج أكثر الدوريات الكبري إنفاقا في الميركاتو الشتوي

علي المصريخلال السنوات الماضية، لم يكن الميركاتو الشتوي، المفضل لفرق الدوريات الخمس الكبرى، والتركيز كل موسم كان على الميركاتو الصيفي، ولكن يناير 2018 شهد تغييرا كبيرا في هذا السلوك، مع المتغيرات الكثيرة في عالم كرة القدم، الميركاتو الشتوي أصبح ينال اهتماما كبيرا من عمالقة أوروبا من أجل تحسين قوا



علي المصري

خلال السنوات الماضية، لم يكن الميركاتو الشتوي، المفضل لفرق الدوريات الخمس الكبرى، والتركيز كل موسم كان على الميركاتو الصيفي، ولكن يناير 2018 شهد تغييرا كبيرا في هذا السلوك، مع المتغيرات الكثيرة في عالم كرة القدم، الميركاتو الشتوي أصبح ينال اهتماما كبيرا من عمالقة أوروبا من أجل تحسين قوائمها.

وأنفقت فرق الدوريات الخمس الكبرى نحو 900 مليون يورو، في فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت أمس، مع صدارة فرق الدوري الإنجليزي.

ويعد فريق برشلونة الملك المتوج في الميركاتو الشتوي الذي أنفق 131.8 مليون يورو على ضم الثنائي فيليب كوتينيو وياري مينا، ولكن صفقتي البرازيلي والكولومبي سوف تكلفان البارسا 40 مليون يورو أخرى في بند الحوافز.

بين 20 ناديا في الدوري الإنجليزي، الذين أنفقوا 455 مليون يورو على 38 صفقة في الميركاتو الشتوي، تأتي أندية مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وإيفرتون في الصدارة.

الميركاتو الشتوي في الدوري الإنجليزي، شهد صفقة أثارت حماس الجماهير بضم مانشستر يونايتد، للتشيلي أليكسيس سانشيز من آرسنال، مع رحيل هنريك مخيتريان، لصفوف المدفعجية.

وجاءت الليجا في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الشتوية، بنحو 300 مليون يورو على 52 صفقة، بين برشلونة وأتلتيكو مدريد 216 مليون يورو بنسبة 72% من صفقات الليجا، ويعد ريال مدريد الوحيد الذي لم يبرم أي صفقات.

وقدرت نسبة اللاعبين الذين تعاقدت معهم فرق الدوري الإسباني دون دفع يورو واحد، بنسبة 69%.

وفي الدوري الألماني، أنفقت أندية البوندزليجا خلال الميركاتو الشتوي 73 مليون يورو، مع رحيل نجم آخر لمسابقة أخرى وهو الجابوني إيميريك أوباميانج لآرسنال.

أما الدوري الفرنسي، فاستثمرت فرق “الليج1” 45 مليون يورو على 25 صفقة في الميركاتو الشتوي.

كالعادة فرق الدوري الإيطالي، حريصة في دفع الأموال بصرف 26 مليون يورو بصدارة لفريق ساسولو الذي دفع 7 ملايين يورو لضم الإسباني بول ليرولا.