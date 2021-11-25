البريد: 5% نموا في إيرادات الخدمات.. و3.2 مليار جنيه صافي أرباح (جراف)

كشف البريد المصري عن تحقيق نتائج أعمال بمعدلات مرتفعة خلال العام المالي 2020-2021 حيث بلغ اجمالي إيرادات الخدمات نحو 3.394 مليار جنيه بمعدل نمو 5 %.
وبلغ إجمالي إيرادات الاستثمار 26.9696 مليار جنيه بمعدل نمو 0.2 %.
وبلغ صافي أرباح العام 3.183 مليار جنيه بمعدل نمو 51 %.
وجاء إجمالي المصروفات العمومية و الإدارية بمعدل متناقص حيث بلغت 26.487 مليار جنيه بمعدل انخفاض -3.5 %.
وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 11.695 مليار جنيه بمعدل نمو 35.7 %
كما بلغ إجمالي الايردات البريدية 0.875 مليار جنيه بمعدل نمو 9 %
وارتفعت ـرصدة مودعي التوفير بنسبة نمو 11 % حيث وصلت ‘لى 264.696 مليار جنيه