البريد: 5% نموا في إيرادات الخدمات.. و3.2 مليار جنيه صافي أرباح (جراف)

مجموعة BSH للأجهزة المنزلية تستثمر 30 مليون يورو في بناء مصنع لإنتاج مواقد الطهي بمصر

بعد فرض جمارك 10% على الهواتف .. المهدي : استغلال التجار للمستهلك غير وارد .. و1% إلى 3% أقصى نسبة ربح في السمارت فون