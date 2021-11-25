اتصالات وتكنولوجيا

البريد: 5% نموا في إيرادات الخدمات.. و3.2 مليار جنيه صافي أرباح (جراف)

كشف البريد المصري عن تحقيق نتائج أعمال بمعدلات مرتفعة خلال العام المالي 2020-2021 حيث بلغ اجمالي إيرادات الخدمات نحو 3.394 مليار جنيه بمعدل نمو 5 %. وبلغ إجمالي إيرادات الاستثمار 26.9696 مليار جنيه بمعدل نمو 0.2 %. وبلغ صافي أرباح…

المال - خاص 12:23 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:23 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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كشف البريد المصري عن تحقيق نتائج أعمال بمعدلات مرتفعة خلال العام المالي 2020-2021 حيث بلغ اجمالي إيرادات الخدمات نحو 3.394 مليار جنيه بمعدل نمو 5 %.


وبلغ إجمالي إيرادات الاستثمار 26.9696 مليار جنيه بمعدل نمو 0.2 %.


وبلغ صافي أرباح العام 3.183 مليار جنيه بمعدل نمو 51 %.


وجاء إجمالي المصروفات العمومية و الإدارية بمعدل متناقص حيث بلغت 26.487 مليار جنيه بمعدل انخفاض -3.5 %.

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وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 11.695 مليار جنيه بمعدل نمو 35.7 %


كما بلغ إجمالي الايردات البريدية 0.875 مليار جنيه بمعدل نمو 9 %


وارتفعت ـرصدة مودعي التوفير بنسبة نمو 11 % حيث وصلت ‘لى 264.696 مليار جنيه

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بقلم المال - خاص

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