اتصالات وتكنولوجيا

البريد : 3 مليارات جنية فائض ميزانية العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

فاروق: تحقيق هذا الانجاز يعد طفرة كبيرة في آداء ومؤشرات الهيئة
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محمود جمال 12:36 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 12:36 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بان مجلس ادارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بصافي فائض بلغ 3 مليار و183 مليون جنية.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات علي أرض الواقع خلال العام المالي الماضي بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث ان هذا الانجاز الكبير الذي تم تحقيقه يعد طفرة كبيرة في آداء ومؤشرات البريد المصري علي كافة المستويات .

وأكد ان الهيئة حققت 3 مليار و 183 مليون جنية صافي ارباح بمعدل نمو صافي الربح وصل الي ٥١٪ بإجمالي ايرادات للخدمات يصل الي ٣ مليار و 394 مليون جنية بمعدل نمو 5٪ في ايرادات الخدمات ،وبلغت ايداعات صندوق التوفير ٢٦٤ مليار جنية ، مشيراً الي ان هذا النجاح جاء نتيجة لخطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد علي تواجد الهيئة بالسوق المصري وتعزز قدرتها على المنافسة، مشيدًا بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للإرتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح ان تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والإستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة كافة العمليات التشغيلية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي أدوا إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها كما ان الإستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصري حيث تم التعاقد مع العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات لأول مرة منذ فترة طويلة و تم استرداد ثقة العملاء و الحصة التي تستحقها الهيئة من السوق المصري.

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واشار الي ان الإستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة كافة الاجراءات وتزويد المنافذ بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعاملين والعملاء و تقليل التكاليف التشغيلية مما أدي الي تعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة كبيرة في آداء البريد المصري، كما توجه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بخالص الشكر لجميع العاملين لما بذلوه من مجهودات غير عادية لتحقيق هذه الإنجاز الكبير.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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