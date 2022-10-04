البريد : 2.3 تريليون دولار حجم تعاملات سلسلة الكتل عالميا

قال أحمد منصور الأمين العام العام التنفيذي بالهيئة القومية للبريد أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في حجم الاستثمارات فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ظل انتشار الهواتف الذكية ومستخدمى الإنترنت.



واضاف منصور خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أن التكنولوجيا غيرت من سلوك وثقافة العملاء.

واعتبر أن مصر سوق واعد تكنولوجيا فى ظل إرتفاع عدد السكان ونسبة الشباب منهم واعتبر أن هناك فجوة فى تكنولوجيا التأمين Insurtech فى ظل استخدام بيانات ضخمة والطائرات بدون طيار والأمن السيبرالى وهو ما نحتاجه.



وأشار إلى زيادة الاعتماد على سلسلة الكتل Blocked chain ولكن يجب الحفاظ على السرية والمواءمة بين الأطراف ويمكن تأكيد هوية المستخدم خلالها.

وكشف أن حجم تعاملات سلسلة الكتل عالميا يبلغ 2.3 تريليون دولار.

ولفت إلى أنه تم استخدام سلسلة الكتل فى نشاط التامين مع الحفاظ على سرية البيانات والتعرف على هوية العميل فى ظل وجود بيانات واضحة وبسيطة.

وأكد أهمية ربط سلسلة الكتل بانترنت الأشياء وتحليل البيانات عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي و الاستفادة منها.