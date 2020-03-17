«البريد» يوقف العمل بالبصمة الإلكترونية مؤقتًا

قرر عبده علوان، القائم بأعمال رئيس هيئة البريد، اليوم، وقف العمل بنظام البصمة الإلكترونية مؤقتًا، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للحضور والانصراف وتوقيع الحركة في الدفاتر الورقية.

وبحسب المنشور الإداري الذي أصدره علوان، وحصلت المال علي نسخة منه، فإن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما نص المنشور أيضًا على تعليق أي أنشطة تدريب داخل الهيئة بالنسبة للعاملين حاليًّا، إلى جانب منح العامل المصاب بأيٍّ من الأمراض المزمنة أو المرأة الحامل التي تراعي طفلًا أو أكثر أقلّ من 12 عامًا إجازة مدفوعة الأجر.

وأكد علوان، في تصريحات صحفية، أن البريد تعاقد على توريد 150 ألف كمامة طبية وقفازات.

وأضاف علوان أنه تم تخصيص قرابة 2 مليون جنيه لشراء بعض المستلزمات الطبية والوقائية من الكمامات وأدوات التعقيم للاستعداد للتطورات خلال الفترة المقبلة.