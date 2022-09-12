«البريد» يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لصرف إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجا

وقَّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، يتم بموجبه صرف إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وقَّع البروتوكول عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون المناطق البريدية، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن توقيع هذا البروتوكول يؤكد تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية،

ودعم الأُسر الأَوْلى بالرعاية في جميع القرى المصرية بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي بتلك القرى وتعظيم قدراتها بما يوفر حياة كريمة لمواطنيها.

و‌‌أوضح فاروق أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع مؤسسة حياة كريمة، له أهمية خاصة تتمثل في مساهمة البريد المصري في توصيل الإعانات الشهرية للأسر التي تحددها مؤسسة حياة كريمة في شتى المناطق والقري والنجوع بكل المحافظات عبر مكاتب البريد،

والتي يبلغ عددها أكثر من 4300 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول الإعانات لمستحقّيها بكل سهولة ويسر.‏

من جانبها ثمّنت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة والبريد المصري،

حيث يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعد بها مؤسسة حياة كريمة مع شركاء النجاح من كل جهات ومؤسسات الدولة، ‏

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تخدم أكثر من 58 مليون مواطن في مختلف قري الريف المصري بمحافظات الجمهورية، والتي تعتبر أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم.