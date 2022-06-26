البريد يوقع برتوكول تعاون مع شركة ECONSULT للاستشارات الهندسية والبيئية

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة ECONSULT للاستشارات الهندسية والبيئية بهدف تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة على نظم العمل بالبريد المصري، بما يضمن التكيف مع التغيرات المناخية لكي تتناسب مع احتياجات العمل بالبريد المصري في ضوء تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحقيق التنمية المستدامة.

وقع البرتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمهندسة سارة البطوطي رئيس مجلس إدارة شركة ECONSULT للاستشارات الهندسية والبيئية بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام البريد المصري بتطبيق التنمية المستدامة في نظم العمل والاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر وفقًا لرؤية 2030، مشيرًا إلى أن البريد المصري يسعى الى التوافق مع توجهات الدولة وبدأ في وضع أسس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع مشاركة البريد المصري في مبادرة اتحاد البريد العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية في العالم.

واوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا البروتوكول يهدف الي دمج آليات تكيف نظم العمل بالبريد المصري مع التغيرات المناخية وسياسات تطوير وتنفيذ مكاتب البريد والمشروعات التي يتم تنفيذها بما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة الي التوسع في إقامة برامج لتصميم وتنفيذ مباني البريد المصري علي مستوي الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة، بما يضمن التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق المرونة اللازمة في تلبية احتياجات المجتمع وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بكل سهوله ويسر.

ومن جانبها اعربت المهندسة سارة البطوطي رئيس مجلس ادارة شركة “ECONSULT” للاستشارات الهندسية والبيئية عن سعادتها بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد التي تعد من أقدم مؤسسات مصر الوطنية وأعرقها والتي تلعب دورا هاما في خدمة الاقتصاد المصري وقد شهدت طفرة حقيقة في نوعية الخدمات التي تقدمها حيث انها تساهم بشكل كبير في تنفيذ سياسة الدول نحو تطبيق التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر.

مشيرةً الي ان شركةECONSULT حريصة علي دعم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ودعم الهيئات والمؤسسات والشركات المصرية التي تعمل علي التحول الى الاقتصاد الأخضر حيث انه سيتم مساعدة قطاع البريد في تطوير المنشآت القائمة بالفعل وعمل منشأت جديدة حاصلة علي شهادات مباني خضراء والعمل علي وضع استراتيجية شاملة لتصبح هيئة البريد شريك فعال للدولة في مكافحة تغيير المناخ.