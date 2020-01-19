«البريد» يوقع اتفاق تعاون لتفعيل منصة التجارة الأفريقية

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن هذا الاتفاق ينص على تفعيل منصة إفريقية للتجارة الإلكترونية لصالح البلدان

وقع عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي اتفاق تعاون لتنفيذ مبادرة Ecom@Africa في مصر، بهدف ترويج وتطوير التجارة الإلكترونية بين الهيئات البريدية الإفريقية، وبحضور يونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، والمهندس إيزاك كامويلي وزير الأشغال والنقل والاتصالات التنزاني.

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن هذا الاتفاق ينص على تفعيل منصة إفريقية للتجارة الإلكترونية لصالح بلدان القارة، وتتولى مصر العمل عليها بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة.

مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى التغلب على الحواجز التي تعترض التجارة الإلكترونية في أفريقيا، وتمكين مصر لتكون بوابة التجارة الإلكترونية لها، إضافة إلى الاستفادة من موقع مصر الجغرافي في تقديم الخدمات اللوجستية لصالح البلدان الافريقية من خلال تجميع وإعادة توجيه الطرود الواردة الي كافة الدول الأفريقية عن طريق مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة.

وخلال فعاليات المنتدي عقد الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري اجتماع موسعا مع رؤساء البريد بالدول الافريقية الاثنى عشر بهدف الترويج لمنصة التجارة الالكترونية الخاصة بالبريد المصري والتنسيق والاعداد لورشة العمل التي من المقرر عقدها يومي 26 و27 يناير من الشهر الجاري بالقاهرة لتقديم الدعم الفني للدول الافريقية في مجال التجارة الالكترونية بهدف تسهيل التجارة الالكترونية بين الدول الأفريقية.

كما وقع عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري ودان كاجوي المدير العام والرئيس التنفيذي للبريد الكيني بروتوكول تعاون مشترك في مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة الفرصة لعملاء الكينيين للتسوق من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة.

وأوضح الصغير فى بيان صحفى اليوم أن بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي في التجارة الالكترونية ليتمكن عملاء بريد كينيا من التسوق الإلكتروني من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والصين بكل سهولة حيث سيتم جمع البعائث من هذه الدول الثلاث وشحنها الى مركز التجميع اللوجيستي بالقاهرة ومن ثم إلى كينيا، ما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.

وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف الى توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصري والبريد الكيني ويفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وكينيا للاستفادة من إمكانيات البريد بالدولتين لتقديم خدمات التجارة الالكترونية بجودة عالية وبأسعار تنافسية للحصول على ثقة العملاء وحصة عادلة من سوق التجارة الإلكترونية.

من جانبه، رحب دان كاجوي المدير العام والرئيس التنفيذي للبريد الكيني بتفعيل التعاون المشترك مع البريد المصري متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البلدين بهدف الاستفادة من تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية.

كما أشاد رئيس بريد كينيا بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء.